Ожоги, отравления и пульпит: как сыктывкарцам подготовиться к долгожданному отпуску

С наступлением весны многие начинают планировать заветный летний отпуск: строят маршруты, бронируют гостиницы и отели, покупают билеты, ищут горящие путевки и туры. Для большинства людей хороший отдых подразумевает под собой поездку на юг, ближе к морю, а то и вовсе за границу.

Казалось бы, что может пойти не так? На самом деле, очень многое. Даже самый хорошо продуманный план может рухнуть, если заранее не позаботиться о самом важном — собственном здоровье.

Помешать могут как легкие недомогания, так и серьезные заболевания. Существует множество историй о том, как люди вместо полезного времяпрепровождения, находились большую часть отпуска в номере гостиницы или того хуже, в больницах.

Зачастую причинами таких курьезов становятся:
— отравления;
— острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ);
— бактериальные инфекции;
— различные виды бронхита;
— обострения сердечно-сосудистых заболеваний;
— острая зубная боль и обострения стоматологических заболеваний;
— укусы змей, клещей;
— перегрев на солнце, солнечные ожоги;
— аллергические реакции;
— травмы различной сложности (ссадины, ушибы, вывихи, переломы).

В наши дни существует множество страховых компаний, которые предоставляют услугу возмещения затрат в случае таких происшествий. Страховку также включают в некоторые тарифы путевок от турагентств. Помимо этого, медицинские услуги в пределах России можно получить бесплатно по полису ОМС. Все эти решения могут покрыть расходы на лечение, но, к сожалению, не защищают от возможности возникновения нештатных ситуаций со здоровьем.

Зубы, стоматология, протезирование

Как снизить уровень риска, который может разрушить планы на отпуск?

Защититься от отравления помогут элементарные меры предосторожности и соблюдение личной гигиены: не стоит есть в непроверенных местах и покупать стрит-фуд. Ну и, конечно, перед любым приемом пищи необходимо мыть руки с мылом.

Стоит заранее позаботиться о прививках. С помощью вакцинации можно защитить себя от таких заболеваний как:
— клещевой энцефалит;
— бешенство;
— корь;
— лишай;
— дифтерия;
— коклюш.

К сожалению, уколами не предотвратить переломы, ссадины и ушибы. Но вероятность таких казусов можно снизить, если соблюдать элементарные правила безопасности и не терять бдительность. Особенно это касается детей, за которыми ними нужен глаз да глаз.
Еще одна популярная причина испорченного отпуска — солнечные ожоги. Главный симптом “обгорания” — покраснение. А через некоторое время могут появиться волдыри, шелушение кожных покровов, повышение температуры. В некоторых случаях, человек может потерять сознание.

Как этого избежать:
— принимайте солнечные ванны утром, с 8 и до 10-11 часов утра, или ближе к вечеру с 16 часов и до заката;
— используйте солнцезащитные кремы с высоким уровнем SPF* (не менее 50);
— одевайтесь в просторную, светлую одежду из натуральных тканей. Она хорошо отражает ультрафиолетовые лучи и не препятствует воздухообмену.
Отправляясь в отпуск, не забудьте про аптечку. Небольшой набор может спасти отдых, если вдруг что-то пойдет не так:
— обезболивающее;
— жаропонижающее;
— средства от аллергии;
— препараты от изжоги, диареи;
— средства для обработки ран;
— средства от простуды;
— репелленты;
— термометр.

Но есть недуги, при обострении которых помочь может только обращение к квалифицированным специалистам. Один из них — стоматологические заболевания.

Никому не хотелось бы вместо развлечений и отдыха лежать в кресле, исправляя причину зубной боли. К сожалению, такие истории встречаются повсеместно. Тем более, полноценное лечение может сильно ударить по кошельку: за границей цена может быть выше, чем в России в 3-5 раз.

Чтобы в полной мере насладиться отпуском, о здоровье зубов нужно позаботиться заранее. Заблаговременно до отъезда рекомендуется начать с полноценной диагностики, даже если ничего не беспокоит. Она поможет выявить бессимптомные заболевания. А в случае их обнаружения, даст запас времени, чтобы пройти курс лечения.
Зубы, стоматология, протезирование

Почему это важно?

Болезни полости рта могут протекать скрытно. Человек не будет ощущать дискомфорта или видеть внешних изменений. Повлиять на ход их течения могут многие факторы: смена температуры окружающей среды, давления, влажности, типа питания.

Вот распространенные проблемы, о которых многие могут не подозревать до момента появления острой зубной боли или даже его потери:
— кариес в стадии пятна;
— хронический пульпит в стадии ремиссии;
— периодонтит в начальной стадии;
— скрытый кариес между зубами;
— трещины эмали;
— начальная стадия пародонтита;
— резорбция корня.

Отпуск, тем более семейный — мероприятие не из дешевых. Неправильный подход к выбору клиники для прохождения диагностики может урезать будущий бюджет на отдых.

В Сыктывкаре такие процедуры доверяют стоматологии “Дента Люкс”. Помимо демократичной стоимости проводимых процедур, она пользуется спросом за счет:
— индивидуального и “человечного” подхода к пациентам;
— новейшего оборудования;
— профессионализма врачей.

Специалисты, работающие в клинике, регулярно посещают семинары, конференции, повышают квалификацию, осваивая новые технологии и материалы, применяемые в лечении.

Не стоит расстраиваться, если при проведении диагностики будут выявлены заболевания, требующие сложного лечения. Стоматология предлагает широкий спектр услуг:
— терапия;
— хирургия;
— пародонтология;
— протезирование;
— гигиеническая чистка Air Flow.

Кроме этого, консультация в “Дента Люкс” проводится совершенно бесплатно. Узнать подробности можно на сайте: https://denta-luxe.ru, а также в группе ВКонтакте: https://vk.com/dentalux11.

Не дайте зубной боли разрушить планы на отпуск. Доверьте заботу о полости рта стоматологии “Дента Люкс”.
Зубы, стоматология, протезирование

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НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ
СПЕЦИАЛИСТА. 18+

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