Ожоги, отравления и пульпит: как сыктывкарцам подготовиться к долгожданному отпуску

Защититься от отравления помогут элементарные меры предосторожности и соблюдение личной гигиены: не стоит есть в непроверенных местах и покупать стрит-фуд. Ну и, конечно, перед любым приемом пищи необходимо мыть руки с мылом.



Стоит заранее позаботиться о прививках. С помощью вакцинации можно защитить себя от таких заболеваний как:

— клещевой энцефалит;

— бешенство;

— корь;

— лишай;

— дифтерия;

— коклюш.



К сожалению, уколами не предотвратить переломы, ссадины и ушибы. Но вероятность таких казусов можно снизить, если соблюдать элементарные правила безопасности и не терять бдительность. Особенно это касается детей, за которыми ними нужен глаз да глаз.

Еще одна популярная причина испорченного отпуска — солнечные ожоги. Главный симптом “обгорания” — покраснение. А через некоторое время могут появиться волдыри, шелушение кожных покровов, повышение температуры. В некоторых случаях, человек может потерять сознание.



Как этого избежать:

— принимайте солнечные ванны утром, с 8 и до 10-11 часов утра, или ближе к вечеру с 16 часов и до заката;

— используйте солнцезащитные кремы с высоким уровнем SPF* (не менее 50);

— одевайтесь в просторную, светлую одежду из натуральных тканей. Она хорошо отражает ультрафиолетовые лучи и не препятствует воздухообмену.

Отправляясь в отпуск, не забудьте про аптечку. Небольшой набор может спасти отдых, если вдруг что-то пойдет не так:

— обезболивающее;

— жаропонижающее;

— средства от аллергии;

— препараты от изжоги, диареи;

— средства для обработки ран;

— средства от простуды;

— репелленты;

— термометр.



Но есть недуги, при обострении которых помочь может только обращение к квалифицированным специалистам. Один из них — стоматологические заболевания.



Никому не хотелось бы вместо развлечений и отдыха лежать в кресле, исправляя причину зубной боли. К сожалению, такие истории встречаются повсеместно. Тем более, полноценное лечение может сильно ударить по кошельку: за границей цена может быть выше, чем в России в 3-5 раз.



Чтобы в полной мере насладиться отпуском, о здоровье зубов нужно позаботиться заранее. Заблаговременно до отъезда рекомендуется начать с полноценной диагностики, даже если ничего не беспокоит. Она поможет выявить бессимптомные заболевания. А в случае их обнаружения, даст запас времени, чтобы пройти курс лечения.