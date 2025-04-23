Прыскаем на кур – и вши с клещами бегут как от огня: советское средство борьбы с паразитами – и безопаснее современной химии

Заражение проявляется достаточно явно: куры становятся апатичными, их оперение теряет блеск, а на коже появляются следы расчесывания. Если не принять меры на ранней стадии, это может привести к серьезному снижению яйценоскости и, в конечном итоге, к гибели птиц.

Несмотря на широкий ассортимент промышленных препаратов для борьбы с паразитами, многие птицеводы отдают предпочтение проверенным народным средствам, считая их более экологичными и безопасными для здоровья птицы и, соответственно, для конечного продукта – яиц.

Одним из таких действенных средств является керосин. Этот метод активно применялся еще в советское время и до сих пор не утратил своей актуальности благодаря высокой эффективности.

Как применять керосин:

Для обработки кур готовят раствор, смешивая керосин с водой в пропорции 1:10. Полученным раствором тщательно опрыскивают каждую птицу. Важно следить, чтобы раствор не попал в глаза и на слизистые оболочки. После опрыскивания необходимо выждать несколько часов. Затем кур тщательно моют с использованием обычного шампуня, уделяя особое внимание области клоаки, где паразиты скапливаются особенно часто. В процессе мытья вы увидите, как паразиты будут осыпаться с птицы.

Профилактические меры:

Помимо обработки кур, для предотвращения повторного заражения необходимо регулярно проводить профилактические мероприятия в курятнике:

Регулярная замена подстилки: Своевременная замена подстилки поможет избавиться от яиц и личинок паразитов, которые могут находиться в старой подстилке.

Своевременная замена подстилки поможет избавиться от яиц и личинок паразитов, которые могут находиться в старой подстилке. Дезинфекция курятника: Регулярно обрабатывайте насесты и пол курятника раствором марганцовки. Это поможет уничтожить оставшихся паразитов и предотвратить их размножение.

Следуя этим простым рекомендациям, вы сможете эффективно защитить своих кур-несушек от паразитов и сохранить их здоровье и продуктивность, пишет krasnoyarskmedia.ru.

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