В Сыктывкаре врачам-ревматологам предлагают 200 тысяч рублей в месяц

Лидирующую позицию по уровню заработной платы в столице региона в текущем месяце занимает должность врача-ревматолога. Этот специалист за месяц может заработать от 200 тысяч рублей. Наниматель заинтересован в сотруднике с законченным высшим медицинским образованием и действующим сертификатом по специальности "ревматология". В перспективе – работа с передовым оборудованием, всесторонняя программа обучения и возможности для профессионального роста. Со своей стороны, компания гарантирует стабильные условия труда, расширенный социальный пакет и оплачиваемый отпуск продолжительностью 44 дня в году.

Второе место в рейтинге самых высокооплачиваемых вакансий в Сыктывкаре занимает позиция менеджера по B2B-продажам в одном из онлайн-банков с окладом от 100 тысяч рублей и возможностью "удаленки". Основные задачи включают в себя активную работу с "холодной" базой клиентов, выявление их потребностей и привлечение к сотрудничеству. Компания предоставляет гибкий график, официальное трудоустройство в соответствии с ТК РФ, обучение и обеспечение необходимым оборудованием. В дополнение предлагаются полис ДМС, перспективы карьерного продвижения и бонусы от партнеров компании.

Тройку лидеров замыкает вакансия персонального тренера в фитнес-клубе премиум-класса в региональном центре с потенциальным доходом до 100 тысяч рублей. Опыт работы не является обязательным требованием – приоритет отдается наличию профильного образования и стремлению к профессиональному развитию. В обязанности входит дежурство в тренажерном зале и проведение индивидуальных тренировок. Клуб предлагает удобный график, обучение за счет компании и бесплатное посещение центра.

Среди других интересных предложений апреля стоит отметить вакансию менеджера по работе с ключевыми клиентами малого бизнеса с заработной платой от 91 тысячи рублей. Данная позиция подразумевает развитие клиентской базы, проведение выездных встреч и подбор оптимальных решений с использованием AI-системы. Компания предлагает премиальную систему вознаграждения, компенсацию транспортных расходов, расширенный полис ДМС и программу профессионального обучения. К кандидатам предъявляются требования: опыт работы в сфере продаж и неполное высшее образование.

В целом, в апреле наиболее привлекательные вакансии по уровню дохода предлагались руководителям, инженерам, специалистам в области продаж и квалифицированным рабочим.

В таких городах, как Тула, Нижний Тагил, Тверь, Смоленск, Сочи, Сыктывкар и Сургут, в топе самых высокооплачиваемых предложений о работе в апреле оказались вакансии для врачей.

Работодатели из Тамбова и Смоленска разместили вакансии для инженеров с заработной платой от 100 тысяч рублей и выше.

В Сургуте и Туле в списке наиболее привлекательных предложений о работе фигурируют вакансии водителей с заработной платой от 120 тысяч рублей в месяц и выше.

Промышленные и строительные организации из Твери, Тулы, Сыктывкара, Смоленска и Чебоксар в апреле опубликовали вакансии для квалифицированных рабочих с заработной платой, превышающей 100 тысяч рублей в месяц.