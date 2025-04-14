Батюшка назвал дни, в которые лучше всего красить яйца и печь куличи перед Пасхой

Особое значение в преддверии Пасхи имеет Великий четверг, предшествующий празднику. Это название день получил в связи с евангельским рассказом: Иисус Христос омыл ноги своим ученикам, демонстрируя тем самым пример смирения. До сих пор в ряде кафедральных храмов совершается церемония омовения ног архиереев патриархом или другими священнослужителями. Этот обряд напоминает о важности служения ближнему и скромности.

О его глубочайшем смысле, обрядах и символике рассказывает протоиерей Георгий Смирнов, благочинный Свято-Никольского собора в Армавире, в беседе с корреспондентом издания «НК».

Пасху называют «праздником праздников и торжеством из торжеств», подчеркивая тем самым ее основополагающую роль в православной вере. Подтверждением этому служат слова апостола Павла из Первого послания коринфянам: если бы воскресение Христа не состоялось, то и сама вера была бы тщетной. Именно Воскресение Иисуса Христа воплощает в себе искупительную жертву Бога, принесенную им ради спасения человечества.

Пасхальные символы – окрашенные яйца и куличи – обладают глубоким историческим и духовным смыслом. Кулич представляет собой хлеб, освященный Христом во время Тайной вечери. Творожная пасха же символизирует гробницу Воскресшего Спасителя. Традиция окрашивания яиц связана с преданием о святой Марии Магдалине, которая, вручая императору Тиберию яйцо, провозгласила: «Христос воскрес». В ответ правитель заявил, что это возможно лишь тогда, когда белое яйцо станет красным. После этого произошло чудо: яйцо окрасилось в красный цвет. В память об этом событии христиане и по сей день красят яйца. Православный обычай предписывает делать это в Чистый четверг после богослужения или в Великую субботу.

Помимо куличей и яиц, во время пасхального богослужения можно освятить и другие продукты, предназначенные для праздничного стола. Это могут быть сыры, мясные изделия, вино и прочие продукты, используемые для приготовления праздничных блюд. Особого внимания заслуживают куличи, выпекаемые цыганами: они часто достигают внушительных размеров и готовятся в больших емкостях.

Первое принятие пищи после завершения Великого поста должно быть максимально умеренным. Рекомендуется начать с небольшого кусочка кулича и нескольких яиц, дополнив трапезу легкими продуктами. Жирная и тяжелая пища может вызвать дискомфорт как для организма, так и для дальнейшего участия в богослужениях. Поэтому важно разговляться постепенно, давая организму время адаптироваться к новой пище.

Относительно посещения кладбищ в пасхальные дни существует определенное правило. Пасха – это время ликования и прославления жизни, поэтому поминовение усопших переносится на Радоницу, которая отмечается на девятый день после Пасхи, как правило, во вторник. В случае если 40-й день со дня смерти приходится на Страстную или Светлую седмицу, поминовение также переносится на Радоницу.

Еще одним распространенным пасхальным обычаем в России является «битье яиц». Несмотря на то, что данный обычай не является частью церковного устава, он считается доброй народной традицией. Он символизирует взаимодействие между людьми и создает атмосферу праздника. Таким образом, хотя игра с яйцами и не имеет прямого религиозного значения, она органично вписалась в культуру празднования Пасхи, объединяя людей в атмосфере радости и веселья, пишет источник.

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