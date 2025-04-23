Лучше древесной золы и навоза: посыпьте этим грядки в начале мая – творит чудеса

Май — время начала дачных работ, грядки нуждаются в особом внимании и уходе. Опытные дачники уверяют, что для обеспечения обильного урожая и здорового роста растений важно правильно подкармливать почву. В мае есть особая рекомендация, которая может превосходить по эффективности древесную золу и навоз. Эксперты советуют использовать костную муку, которая значительно улучшает состояние грядок и способствует здоровому росту растений.

Почему именно костная мука? По мнению агрономов, костная мука — это натуральное удобрение, богатое фосфором и кальцием, необходимыми для укрепления корневой системы и успешного развития растений. Она медленно разлагается, постепенно высвобождая питательные вещества, что делает её идеальной для использования в огороде.