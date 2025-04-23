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Сажаем рядом с пионами — обязательно: клумба непрерывно цветет все лето — 8 вариантов

Сажаем рядом с пионами — обязательно: клумба непрерывно цветет все лето — 8 вариантовФото из архива "Про Города"

Чтобы ваш цветник оставался живописным на протяжении всего лета, а не только во время цветения пионов, важно правильно подобрать растения-компаньоны. Эксперт в области садоводства, Виктория Радзевская, рекомендует несколько отличных вариантов, которые продлят красоту вашей клумбы до самой осени.

После того, как пионы отцветают, эстафету красоты подхватывают розы, начиная свое цветение в июле. Их пышные бутоны и разнообразие сортов прекрасно дополнят уже имеющуюся зелень.

Для добавления текстуры и объема в цветник, обратите внимание на астильбу и георгины. Эти растения не только разнообразят визуальное восприятие клумбы, но и обеспечат продолжительное цветение.

Лилейники и лилии – еще один прекрасный выбор. Они начинают формировать бутоны в июле, радуя глаз яркими красками и изящными формами.

Не стоит забывать и о таких неприхотливых, но эффектных цветах, как бархатцы, астры, циннии и герань. Они не только гармонично сочетаются с листвой пионов, но и будут цвести до самых заморозков, наполняя ваш сад яркими красками осени.

Таким образом, правильно подобранные растения-компаньоны помогут создать цветник непрерывного цветения, который будет радовать вас своей красотой с весны до поздней осени.

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