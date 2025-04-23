Сажаем рядом с пионами — обязательно: клумба непрерывно цветет все лето — 8 вариантов
- 21:01 23 апреля
- Дмитрий Перцев
Чтобы ваш цветник оставался живописным на протяжении всего лета, а не только во время цветения пионов, важно правильно подобрать растения-компаньоны. Эксперт в области садоводства, Виктория Радзевская, рекомендует несколько отличных вариантов, которые продлят красоту вашей клумбы до самой осени.
После того, как пионы отцветают, эстафету красоты подхватывают розы, начиная свое цветение в июле. Их пышные бутоны и разнообразие сортов прекрасно дополнят уже имеющуюся зелень.
Для добавления текстуры и объема в цветник, обратите внимание на астильбу и георгины. Эти растения не только разнообразят визуальное восприятие клумбы, но и обеспечат продолжительное цветение.
Лилейники и лилии – еще один прекрасный выбор. Они начинают формировать бутоны в июле, радуя глаз яркими красками и изящными формами.
Не стоит забывать и о таких неприхотливых, но эффектных цветах, как бархатцы, астры, циннии и герань. Они не только гармонично сочетаются с листвой пионов, но и будут цвести до самых заморозков, наполняя ваш сад яркими красками осени.
Таким образом, правильно подобранные растения-компаньоны помогут создать цветник непрерывного цветения, который будет радовать вас своей красотой с весны до поздней осени.
Читайте также:
- Эти трое заберут золотой билет: Василиса Володина назвала знаки, которым повезет в лотерее 23 апреля
- Сплошная химия, а не соль: в Роскачестве назвали 5 марок, которые не пойдут даже на засолку
- После схода снега чесноку - первым делом: многие забывают про эту необходимую подкормку и теряют половину урожая
- Обмануть ГАИ за 3 секунды: хитрости, которые знают далеко не все
- Что обжаривается первым — лук или морковь? Запомните простое правило приготовления вкусной зажарки