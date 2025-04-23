Сажаем рядом с пионами — обязательно: клумба непрерывно цветет все лето — 8 вариантов

Чтобы ваш цветник оставался живописным на протяжении всего лета, а не только во время цветения пионов, важно правильно подобрать растения-компаньоны. Эксперт в области садоводства, Виктория Радзевская, рекомендует несколько отличных вариантов, которые продлят красоту вашей клумбы до самой осени.

После того, как пионы отцветают, эстафету красоты подхватывают розы, начиная свое цветение в июле. Их пышные бутоны и разнообразие сортов прекрасно дополнят уже имеющуюся зелень.