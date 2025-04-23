В Сыктывкаре вынесли приговор экс-охраннику бара, ударившему битой по голове посетителя

Завершилось разбирательство по уголовному делу против 33-летнего жителя столицы Коми. Он признан виновным в совершении умышленного нанесения тяжкого вреда здоровью, представляющего угрозу для жизни, с использованием предметов, применявшихся в качестве оружия.

Согласно материалам дела, инцидент произошел 23 ноября 2024 года в одном из баров города. Между работником, осуществляющим контроль на входе, и посетителем возник спор. В ходе разгоревшегося конфликта администратор нанес мужчине удар рукой в область головы, после чего, удерживая его за одежду, ударил битой. В результате действий злоумышленника потерпевший получил закрытую черепно-мозговую травму. После совершения преступления обвиняемый скрылся. Однако через три дня его задержали полицейские в Нижнем Новгороде.

На суде подсудимый признал свою вину, однако утверждал, что не имел намерения причинить серьезный вред здоровью пострадавшего, а лишь хотел его напугать.

Суд вынес решение о назначении наказания в виде лишения свободы сроком на пять лет с отбыванием наказания в колонии общего режима, а также ограничении свободы на год после освобождения. Кроме того, он лишен права занимать должности, связанные с обеспечением безопасности и правопорядка в развлекательных заведениях, на два года.

Также добавим, что бывшему охраннику придется заплатить полмиллиона рублей за причиненный моральный вред пострадавшему.

На данный момент приговор не вступил в силу.