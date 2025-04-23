В Коми деревне 65-летний мужчина погиб на пожаре
- 19:00 23 апреля
- Инесса Богатая
Фото МЧС
Трагический инцидент произошел в деревне Чукчино, расположенной в Усть-Цилемском районе.
Согласно информации, предоставленной ГУ МЧС по регионе, очаг возгорания зафиксирован в частном доме на улице Братьев Дуркиных. Пожарные ликвидировали огонь на территории, охватившей 96 квадратных метров.
Кроме того, в селе Айкино Усть-Вымского района произошло возгорание в заброшенном строении на улице Исакова. Пламя устранили на площади в 50 квадратных метров.
Главное управление МЧС России по Коми обращает внимание на необходимость соблюдения правил пожарной безопасности и норм поведения, направленных на предотвращение возгораний:
- Воздерживайтесь от курения в кровати.
- Организуйте место для курения с использованием пепельницы, изготовленной из негорючих материалов.
- Убедитесь в полном затухании сигареты перед тем, как выбросить ее.
- Проявляйте осторожность при работе с открытым огнем.
- Не оставляйте без присмотра электронагревательные приборы, подключенные к сети.
- Покидая жилище, отключайте все электрические приборы от сети электропитания.
Помните, ваша безопасность – в ваших руках.