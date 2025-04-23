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В Коми деревне 65-летний мужчина погиб на пожаре

В Коми деревне 65-летний мужчина погиб на пожаре Фото МЧС

Трагический инцидент произошел в деревне Чукчино, расположенной в Усть-Цилемском районе.

Согласно информации, предоставленной ГУ МЧС по регионе, очаг возгорания зафиксирован в частном доме на улице Братьев Дуркиных. Пожарные ликвидировали огонь на территории, охватившей 96 квадратных метров.

Кроме того, в селе Айкино Усть-Вымского района произошло возгорание в заброшенном строении на улице Исакова. Пламя устранили на площади в 50 квадратных метров.

Главное управление МЧС России по Коми обращает внимание на необходимость соблюдения правил пожарной безопасности и норм поведения, направленных на предотвращение возгораний:

  • Воздерживайтесь от курения в кровати.
  • Организуйте место для курения с использованием пепельницы, изготовленной из негорючих материалов.
  • Убедитесь в полном затухании сигареты перед тем, как выбросить ее.
  • Проявляйте осторожность при работе с открытым огнем.
  • Не оставляйте без присмотра электронагревательные приборы, подключенные к сети.
  • Покидая жилище, отключайте все электрические приборы от сети электропитания.

Помните, ваша безопасность – в ваших руках.

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