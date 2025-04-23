Янтарная жижа в бутылке: это растительное масло точно стоит обходить стороной — черный список Роскачества
- 17:07 23 апреля
- Дмитрий Перцев
Рафинированное масло из растительного сырья прочно укрепилось в гастрономических предпочтениях многих российских домохозяйств
Специалисты организации Роскачество осуществили масштабное исследование с целью анализа качества и соответствия стандартам различных брендов масла, представленных в торговых сетях. Результаты этой проверки оказались весьма информативными.
В ходе анализа 57 различных марок растительного масла эксперты Роскачества пришли к выводу, что большая часть продукции отвечает требованиям российской системы качества. Однако в некоторых образцах были выявлены определенные несоответствия, вызывающие опасения.
Некоторые известные бренды, такие как "Солнце мое", "Кубань", "Кубаночка", "Империя солнца", "Золотой стандарт", "Благо", "Алей konako" и "GREEN RAY", не соответствовали установленным ГОСТом требованиям по перекисному числу, указанному на упаковке, и не отвечали заявленному сорту.
Это свидетельствует о том, что употребление таких масел не рекомендуется даже в пределах срока годности, указанного производителем. Подобное несоответствие допустимым значениям перекисного числа является серьезным нарушением права потребителя на получение достоверной информации, указанной на упаковке.
Кроме того, в образцах масел "Кубань" и "GREEN RAY" было обнаружено отклонение от предполагаемого жирнокислотного состава, что может указывать на применение при производстве других масел, не полученных из семян подсолнечника. Это вызывает сомнения в честности действий производителей и соответствии заявленным ингредиентам и составу масла.
К счастью, были и образцы, которые получили российский знак качества: "Добавкин", "Каролина", "Подворье" и "Слобода". К этим маркам у экспертов не возникло никаких замечаний.
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