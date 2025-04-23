200 тараканов за ночь: старая губка истребляет прусаков целыми полчищами — «Дихлофосам» и «Машенькам» пора на покой
- 19:07 23 апреля
- Дмитрий Перцев
Тараканы – настоящая напасть для городских жителей. Эти незваные гости быстро размножаются и с удовольствием делят с нами кухню, ванную и всю квартиру.
Но есть способ избавиться от этих вредителей, не прибегая к сложной обработке. Оказывается, тараканов можно обмануть с помощью простой ловушки!
Одна из читательниц "АиФ-Тюмень" поделилась своим опытом: тараканы обожают пиво из-за сахара и хмеля. Нужно просто воспользоваться их слабостью.
Возьмите старую кастрюлю, положите внутрь губку, смоченную в пиве, а края кастрюли изнутри смажьте маслом. Тараканы полезут на угощение, но выбраться обратно не смогут.
"За первую ночь попалось двести особей. Через месяц – уже по три-четыре", – рассказывает читательница.
Каждое утро вам останется только выбрасывать пойманных насекомых. Их любовь к пиву сыграет с ними злую шутку. Немного терпения – и ваш дом будет чист от этих назойливых "усачей"!
Читайте также:
- Эти трое заберут золотой билет: Василиса Володина назвала знаки, которым повезет в лотерее 23 апреля
- Сплошная химия, а не соль: в Роскачестве назвали 5 марок, которые не пойдут даже на засолку
- После схода снега чесноку - первым делом: многие забывают про эту необходимую подкормку и теряют половину урожая
- Обмануть ГАИ за 3 секунды: хитрости, которые знают далеко не все
- Что обжаривается первым — лук или морковь? Запомните простое правило приготовления вкусной зажарки