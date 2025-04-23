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200 тараканов за ночь: старая губка истребляет прусаков целыми полчищами — «Дихлофосам» и «Машенькам» пора на покой

200 тараканов за ночь: старая губка истребляет прусаков целыми полчищами — «Дихлофосам» и «Машенькам» пора на покойfreepik.com

Тараканы – настоящая напасть для городских жителей. Эти незваные гости быстро размножаются и с удовольствием делят с нами кухню, ванную и всю квартиру.

Но есть способ избавиться от этих вредителей, не прибегая к сложной обработке. Оказывается, тараканов можно обмануть с помощью простой ловушки!

Одна из читательниц "АиФ-Тюмень" поделилась своим опытом: тараканы обожают пиво из-за сахара и хмеля. Нужно просто воспользоваться их слабостью.

Возьмите старую кастрюлю, положите внутрь губку, смоченную в пиве, а края кастрюли изнутри смажьте маслом. Тараканы полезут на угощение, но выбраться обратно не смогут.

"За первую ночь попалось двести особей. Через месяц – уже по три-четыре", – рассказывает читательница.

Каждое утро вам останется только выбрасывать пойманных насекомых. Их любовь к пиву сыграет с ними злую шутку. Немного терпения – и ваш дом будет чист от этих назойливых "усачей"!

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