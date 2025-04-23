200 тараканов за ночь: старая губка истребляет прусаков целыми полчищами — «Дихлофосам» и «Машенькам» пора на покой

Тараканы – настоящая напасть для городских жителей. Эти незваные гости быстро размножаются и с удовольствием делят с нами кухню, ванную и всю квартиру.

Но есть способ избавиться от этих вредителей, не прибегая к сложной обработке. Оказывается, тараканов можно обмануть с помощью простой ловушки!