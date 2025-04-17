"Температура рухнет больше чем на 20 градусов": главный синоптик Вильфанд дал новый прогноз

Фото из архива "Про Города"

В южных областях Западной Сибири метеорологи предупреждают о резком падении температуры после аномально теплой погоды, как заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в интервью "Интерфаксу". Особенно ощутимыми эти изменения будут в Алтайском крае, где недавно фиксировалась температура +29…+31 градус. Приближающийся антициклон принесет с собой арктический воздух, что спровоцирует существенное снижение температурных показателей. К концу текущей недели ожидаются заморозки и дневная температура в пределах +6…+8 градусов. Это означает, что температура упадет на 20-25 градусов по сравнению с недавними рекордами.

В преддверии похолодания в нескольких сибирских городах были зафиксированы температурные рекорды для середины апреля. В Красноярске воздух прогрелся до +23,3 градуса, в Абакане - до +28,9, в Кызыле - до +27,4, в Иркутске - до +26,8, в Чите - до +23, а в Улан-Удэ - до +25,6 градуса. Однако аномальное тепло продержится только в Забайкалье.