"Температура рухнет больше чем на 20 градусов": главный синоптик Вильфанд дал новый прогноз
- 09:40 17 апреля
- Служба новостей
В южных областях Западной Сибири метеорологи предупреждают о резком падении температуры после аномально теплой погоды, как заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в интервью "Интерфаксу". Особенно ощутимыми эти изменения будут в Алтайском крае, где недавно фиксировалась температура +29…+31 градус.
Приближающийся антициклон принесет с собой арктический воздух, что спровоцирует существенное снижение температурных показателей. К концу текущей недели ожидаются заморозки и дневная температура в пределах +6…+8 градусов. Это означает, что температура упадет на 20-25 градусов по сравнению с недавними рекордами.
В преддверии похолодания в нескольких сибирских городах были зафиксированы температурные рекорды для середины апреля. В Красноярске воздух прогрелся до +23,3 градуса, в Абакане - до +28,9, в Кызыле - до +27,4, в Иркутске - до +26,8, в Чите - до +23, а в Улан-Удэ - до +25,6 градуса. Однако аномальное тепло продержится только в Забайкалье.
Красноярск, напротив, ожидает резкое похолодание: ночью температура может опуститься до -10 градусов, а днем ожидается всего 0…+2 градуса. Это также означает снижение температуры примерно на 20 градусов от предыдущих пиковых значений.
В Забайкалье сохраняется напряженная ситуация из-за высокой температуры, поддерживающейся на уровне четвертого класса пожарной опасности. Такая обстановка сохранится в регионе в течение недели и представляет серьезную угрозу лесных пожаров.
Особенно сложные метеорологические условия прогнозируются в Иркутской области. На севере региона ожидаются осадки в различных формах - от дождя до мокрого снега и снега, а также сильный ветер до 23 метров в секунду. В то же время южные районы столкнутся с противоположными явлениями - грозами и пыльными бурями, что создаст необычную для этого времени года погодную картину, пишет prochepetsk.ru.
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