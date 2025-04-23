В Коми ожидается пик половодья: уровни воды достигнут максимума

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Согласно информации, предоставленной Коми ЦГМС, в период с 24 по 29 апреля ожидается достижение пиковых значений уровня воды в результате весеннего половодья. В районе села Летка на одноименной реке прогнозируется подъем до 520 сантиметров. На Сысоле возле поселка Первомайский ожидается 460 сантиметров, у Койгородка – 280 сантиметров, а возле Палауза – 420 сантиметров (текущий уровень составляет 344 см). В районе села Верхолузье на реке Лузе ожидается 700 сантиметров (уже зафиксировано 703 сантиметра), а у Объячево – 530 сантиметров. На реке Локчим вблизи деревни Лопыдино прогнозируется 290 сантиметров, а у деревни Бояр-Керос – 360 сантиметров.

По состоянию на 23 апреля, по данным синоптиков, на реках региона не зарегистрировано опасных или неблагоприятных явлений. На Вишере, в районе поселка Лунь, и на Выме, у поселка Весляна, наблюдается активное движение льда (густой ледоход), ниже по течению, до поселка Половники, отмечается смещение ледяных масс.

В верховьях реки Мезень наблюдается подвижка льда, ниже по течению сохраняется ледостав с прибрежными закраинами. На Летке, Лузе, Сысоле, Локчим и Вычегде вода чистая, на отдельных участках наблюдается редкий ледоход, а уровни поднимаются со скоростью от 3 до 30 сантиметров в сутки.