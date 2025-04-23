2 ложки — и на седину: о "серебре" в волосах забыла надолго — естественный цвет вернулся

Регулярные визиты в парикмахерскую для закрашивания отросших корней – это не только потеря времени, но и потенциальный вред для волос, даже при использовании самых щадящих красителей

Один блогер поделился замечательным рецептом домашней маски, которая словно стирает седину, позволяя сократить походы в салон. С этой маской вам потребуется гораздо реже подкрашивать корни.