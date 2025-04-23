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2 ложки — и на седину: о "серебре" в волосах забыла надолго — естественный цвет вернулся

2 ложки — и на седину: о "серебре" в волосах забыла надолго — естественный цвет вернулсяfreepik.com

Регулярные визиты в парикмахерскую для закрашивания отросших корней – это не только потеря времени, но и потенциальный вред для волос, даже при использовании самых щадящих красителей

Один блогер поделился замечательным рецептом домашней маски, которая словно стирает седину, позволяя сократить походы в салон. С этой маской вам потребуется гораздо реже подкрашивать корни.

Для создания этого средства нужны простые ингредиенты, которые наверняка есть у вас дома: стакан воды, по столовой ложке молотого кофе и гвоздики, а также три лавровых листа. Секрет её эффективности – в строгом соблюдении рецепта и способе приготовления, пишет news102.ru.

Готовим маску: пошагово

  1. В небольшой кастрюле смешайте воду, гвоздику и лавровый лист.
  2. Доведите до кипения на среднем огне, затем убавьте огонь до минимума и варите 5 минут. Это необходимо для экстракции полезных веществ.
  3. Снимите с огня и дайте отвару остыть полностью! Это важно!
  4. Тщательно процедите отвар через мелкое сито или марлю, чтобы убрать частицы гвоздики и лаврового листа. Это облегчит нанесение маски.
  5. Только потом добавьте молотый кофе и перемешайте до однородности. Это ключевой момент, так как кофе отвечает за окрашивание.

Применение маски для лучшего результата

  1. Нанесите маску на корни волос, особенно на участки с сединой. Убедитесь, что все седые волоски покрыты маской.
  2. Втирайте маску в кожу головы круговыми движениями кончиками пальцев. Это улучшит кровообращение и поможет компонентам проникнуть в волосяные луковицы.
  3. Оставьте маску на волосах на час. Для усиления эффекта можно надеть шапочку и обернуть голову полотенцем.
  4. Тщательно смойте маску тёплой водой. Убедитесь, что на волосах не осталось кофейной гущи.

При регулярном использовании вы заметите, как седые волосы приобретают оттенок и становятся менее заметными. Кроме того, маска оздоравливает волосы, делая их более сильными, блестящими и здоровыми. Попробуйте этот простой, бюджетный и эффективный рецепт!

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