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Освежающий салат из пекинской капусты: ем каждый день и не перегружаю желудок

Освежающий салат из пекинской капусты: ем каждый день и не перегружаю желудокСоздано в Шедевруме

Этот лёгкий и освежающий салат с пекинской капустой, крабовыми палочками и овощами станет отличным вариантом для ужина, особенно если вы стремитесь к здоровому питанию

Простота приготовления и доступность ингредиентов делают его идеальным выбором для тех, кто ценит своё время. Салат получается настолько вкусным, что даже без майонеза он покорит ваши вкусовые рецепторы.

Вам потребуется:

  • 1 кочан пекинской капусты
  • 1 упаковка крабовых палочек
  • 1 морковь
  • 1/2 сладкого перца
  • 1 огурец

Процесс приготовления очень прост: нарежьте овощи и крабовые палочки тонкой соломкой, соедините их в миске. Для заправки смешайте 2 столовые ложки лимонного сока, 2 столовые ложки растительного масла и добавьте специи по своему вкусу. Заправьте салат непосредственно перед подачей и наслаждайтесь, пишет krasnoyarskmedia.ru.

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