Освежающий салат из пекинской капусты: ем каждый день и не перегружаю желудок
- 18:03 23 апреля
- Денис Косяков
Этот лёгкий и освежающий салат с пекинской капустой, крабовыми палочками и овощами станет отличным вариантом для ужина, особенно если вы стремитесь к здоровому питанию
Простота приготовления и доступность ингредиентов делают его идеальным выбором для тех, кто ценит своё время. Салат получается настолько вкусным, что даже без майонеза он покорит ваши вкусовые рецепторы.
Вам потребуется:
- 1 кочан пекинской капусты
- 1 упаковка крабовых палочек
- 1 морковь
- 1/2 сладкого перца
- 1 огурец
Процесс приготовления очень прост: нарежьте овощи и крабовые палочки тонкой соломкой, соедините их в миске. Для заправки смешайте 2 столовые ложки лимонного сока, 2 столовые ложки растительного масла и добавьте специи по своему вкусу. Заправьте салат непосредственно перед подачей и наслаждайтесь, пишет krasnoyarskmedia.ru.
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