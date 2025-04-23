Освежающий салат из пекинской капусты: ем каждый день и не перегружаю желудок

Этот лёгкий и освежающий салат с пекинской капустой, крабовыми палочками и овощами станет отличным вариантом для ужина, особенно если вы стремитесь к здоровому питанию

Простота приготовления и доступность ингредиентов делают его идеальным выбором для тех, кто ценит своё время. Салат получается настолько вкусным, что даже без майонеза он покорит ваши вкусовые рецепторы.