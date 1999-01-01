Лунно-посевной календарь — это система, основанная на наблюдении за влиянием фаз Луны на рост и развитие растений. Еще в древние времена люди предположили, что спутник Земли, который вызывает приливы и отливы в мировом океане, также воздействует на соки растений и процессы, происходящие в почве. Сегодня многие садоводы и огородники по-прежнему считают лунный календарь ценным помощником в получении богатого урожая и сверяются с ним перед началом работ.



Как работает лунно-посевной календарь?

В основе календаря лежит лунный цикл, который длится 29 дней и включает в себя четыре основные фазы:

— новолуние: Луна не видна на небе. Считается, что в это время растения наиболее уязвимы, поэтому не рекомендуется проводить активные работы в саду и огороде. Лучше заняться планированием, подготовкой почвы и инвентаря;

— растущая Луна: считается, что в это время соки растений поднимаются вверх, стимулируя активный рост стеблей, листьев, цветков и плодов. Фаза благоприятна для пересадки и посева растений, обработки грунта. А вот обрезку и прививку делать не стоит;

— полнолуние: Луна полностью освещена. В этот период также не рекомендуется проводить активные работы с растениями, так как они становятся уязвимыми. Можно заняться прополкой, рыхлением почвы и борьбой с вредителями;

— убывающая Луна: период, когда соки растений спускаются в корни, усиливая в них обменные процессы. Поэтому не рекомендуется рыхлить почву и заниматься пересадкой. Однако можно сеять корнеплоды, пропалывать, делать прививки, удобрять растения путем опрыскивания, обрезать деревья и кустарники.



Как пользоваться лунно-посевным календарем?

Сначала определите, какие работы вы планируете выполнить в саду или огороде. Затем сверьтесь с календарем: найдите соответствующие даты и рекомендации для выполнения работ. Помните, что лунный календарь дает общие рекомендации. Поэтому важно также учитывать местные климатические условия, состояние почвы и особенности выращиваемых культур. Не последнюю роль играют правильно подобранный садовый инвентарь и удобрения. Главное — наблюдать за растениями и учитывать их потребности.



