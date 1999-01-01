Лунно-посевной календарь
Когда и какие садовые работы лучше выполнять, чтобы получить хороший урожай
Лунно-посевной календарь — это система, основанная на наблюдении за влиянием фаз Луны на рост и развитие растений. Еще в древние времена люди предположили, что спутник Земли, который вызывает приливы и отливы в мировом океане, также воздействует на соки растений и процессы, происходящие в почве. Сегодня многие садоводы и огородники по-прежнему считают лунный календарь ценным помощником в получении богатого урожая и сверяются с ним перед началом работ.

Как работает лунно-посевной календарь?
В основе календаря лежит лунный цикл, который длится 29 дней и включает в себя четыре основные фазы:
— новолуние: Луна не видна на небе. Считается, что в это время растения наиболее уязвимы, поэтому не рекомендуется проводить активные работы в саду и огороде. Лучше заняться планированием, подготовкой почвы и инвентаря;
— растущая Луна: считается, что в это время соки растений поднимаются вверх, стимулируя активный рост стеблей, листьев, цветков и плодов. Фаза благоприятна для пересадки и посева растений, обработки грунта. А вот обрезку и прививку делать не стоит;
— полнолуние: Луна полностью освещена. В этот период также не рекомендуется проводить активные работы с растениями, так как они становятся уязвимыми. Можно заняться прополкой, рыхлением почвы и борьбой с вредителями;
— убывающая Луна: период, когда соки растений спускаются в корни, усиливая в них обменные процессы. Поэтому не рекомендуется рыхлить почву и заниматься пересадкой. Однако можно сеять корнеплоды, пропалывать, делать прививки, удобрять растения путем опрыскивания, обрезать деревья и кустарники.

Как пользоваться лунно-посевным календарем?
Сначала определите, какие работы вы планируете выполнить в саду или огороде. Затем сверьтесь с календарем: найдите соответствующие даты и рекомендации для выполнения работ. Помните, что лунный календарь дает общие рекомендации. Поэтому важно также учитывать местные климатические условия, состояние почвы и особенности выращиваемых культур. Не последнюю роль играют правильно подобранный садовый инвентарь и удобрения. Главное — наблюдать за растениями и учитывать их потребности.

Лунно-посевной календарь для северо-западного федерального округа
ФЕВРАЛЬ
Фазы луны
  • Убывающая луна
    13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 февраля
  • Новолуние
    28 февраля
  • Растущая луна
    1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 февраля
  • Полнолуние
    12 Февраля
МАРТ
Фазы луны
  • Убывающая луна
    15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 марта
  • Новолуние
    29 марта
  • Растущая луна
    1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 30, 31 марта
  • Полнолуние
    14 марта
АПРЕЛЬ
Фазы луны
  • Убывающая луна
    14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 апреля
  • Новолуние
    27 апреля
  • Растущая луна
    1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 28, 29, 30 апреля
  • Полнолуние
    13 апреля
Вы любите готовить на открытом огне? Чувствуете, как запах дымка и потрескивание дров разжигают аппетит и создают особую атмосферу? В магазине "Папа Казан" точно знают, что вам предложить.

Там объединяют традиции и современный подход. Миссия магазина – помочь вам собрать за одним столом близких людей. Ведь что может быть лучше, чем разделить трапезу, приготовленную с любовью на живом огне, в кругу семьи и друзей!

В "Папа Казан" вы найдете все необходимое для создания кулинарных шедевров на природе и дома. Огромный выбор казанов позволит подобрать подходящий вариант для любого случая от скромного семейного ужина до большого застолья. Вы найдете классические узбекские чугунные казаны разных объемов, а также афганские казаны и печи под казан.

В ассортименте магазина есть мангалы на любой вкус: от компактных складных моделей для пикника до мангальных зон с продуманным функционалом. Их создают с учетом всех потребностей современных кулинаров: есть модели с термодатчиком, шиберами для регулировки потока воздуха, а также шкафом под жаровней для хранения дров и аксессуаров.

“Папа Казан” предлагает все необходимое для приготовления аппетитных блюд с дымком: решетки, шампуры, наборы для барбекю и коптильни. Аутентичная узбекская посуда – пиалы, ляганы, ножи-пчаки, – добавит колорита вашему столу.

Но это еще не все. В “Папа Казан” также можно купить:
– тандыры и аксессуары;
– саджи и подставки;
– подарочные наборы;
– кухонные ножи;
– аксессуары для гриля.

Все это позволит сделать процесс приготовления на огне максимально комфортным и приятным.

Товары можно заказать с доставкой по всей России. Смотрите полный ассортимент в группе магазина “Папа Казан” ВКонтакте.

Адрес: Сысольское шоссе, 29/14.
Телефон, WhatsApp: 8(958)111-30-60.
Реклама ИП Соболев А. Н. ИНН 434583683018 Erid: 2W5zFH35dmz
Сайт
Магазин “Папа Казан”: инвестируйте в теплые воспоминания и счастливые моменты, проведенные с близкими
ВКонтакте
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru