С 1 мая россиян ожидает крупнейшая денежная реформа со времен лихих 1990-х
- 10:05 23 апреля
- Служба новостей
Цифровой рубль: новая эра в финансовых расчетах России
Банк России обозначил четкие сроки внедрения цифрового рубля, подкрепив это законодательными инициативами. С 1 июля 2025 года цифровая валюта начнет свое шествие по стране, стартуя с крупнейших финансовых институтов и ритейлеров, а затем охватывая всю финансовую систему.
Что такое цифровой рубль?
Цифровой рубль – это третья форма национальной валюты, существующая наряду с привычными наличными и безналичными деньгами. Он представляет собой уникальный цифровой код (токен), созданный с использованием технологии блокчейн, эмитентом и гарантом которого выступает Банк России. Хранение цифровых рублей будет осуществляться на специализированной цифровой платформе.
Когда можно будет пользоваться цифровым рублем?
- С 1 июля 2025 года: клиенты 13 крупнейших банков смогут совершать операции с цифровым рублем.
- До 1 июля 2026 года: все банки с универсальной лицензией должны будут обеспечить возможность работы с цифровым рублем.
- До середины 2027 года: все остальные банки присоединятся к системе.
Обязательный прием цифровых рублей в торговле:
- С 1 июля 2025 года: компании с годовой выручкой свыше 30 млн рублей обязаны принимать цифровые рубли.
- С 1 июля 2026 года: порог выручки снижается до 20 млн рублей в год.
- С 1 июля 2027 года: прием цифровых рублей становится обязательным для всех компаний.
Как будут осуществляться платежи?
Для оплаты покупок будет использоваться универсальный QR-код. Операции с цифровыми рублями для граждан будут бесплатными. Банки и торговые предприятия должны будут создать необходимую инфраструктуру для приема платежей в новой форме валюты.
Чем цифровой рубль отличается от криптовалюты?
Важно подчеркнуть, что цифровой рубль – это не криптовалюта. Его эмитентом и гарантом является исключительно Центральный банк, а не процесс "майнинга". Анонимные переводы с использованием цифрового рубля исключены. Система построена на базе прозрачной и централизованной платформы с четко определенными правилами.
Внедрение цифрового рубля приведет к созданию новой инфраструктуры в финансовой системе и кардинально изменит принципы безналичных расчетов, сообщает progorod43.ru.
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