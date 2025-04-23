С 1 мая россиян ожидает крупнейшая денежная реформа со времен лихих 1990-х

Фото из архива "Про Города"

Банк России обозначил четкие сроки внедрения цифрового рубля, подкрепив это законодательными инициативами. С 1 июля 2025 года цифровая валюта начнет свое шествие по стране, стартуя с крупнейших финансовых институтов и ритейлеров, а затем охватывая всю финансовую систему.

Что такое цифровой рубль?

Цифровой рубль – это третья форма национальной валюты, существующая наряду с привычными наличными и безналичными деньгами. Он представляет собой уникальный цифровой код (токен), созданный с использованием технологии блокчейн, эмитентом и гарантом которого выступает Банк России. Хранение цифровых рублей будет осуществляться на специализированной цифровой платформе.

Когда можно будет пользоваться цифровым рублем?

С 1 июля 2025 года: клиенты 13 крупнейших банков смогут совершать операции с цифровым рублем.

До 1 июля 2026 года: все банки с универсальной лицензией должны будут обеспечить возможность работы с цифровым рублем.

До середины 2027 года: все остальные банки присоединятся к системе.

Обязательный прием цифровых рублей в торговле:

С 1 июля 2025 года: компании с годовой выручкой свыше 30 млн рублей обязаны принимать цифровые рубли.

С 1 июля 2026 года: порог выручки снижается до 20 млн рублей в год.

С 1 июля 2027 года: прием цифровых рублей становится обязательным для всех компаний.

Как будут осуществляться платежи?

Для оплаты покупок будет использоваться универсальный QR-код. Операции с цифровыми рублями для граждан будут бесплатными. Банки и торговые предприятия должны будут создать необходимую инфраструктуру для приема платежей в новой форме валюты.

Чем цифровой рубль отличается от криптовалюты?

Важно подчеркнуть, что цифровой рубль – это не криптовалюта. Его эмитентом и гарантом является исключительно Центральный банк, а не процесс "майнинга". Анонимные переводы с использованием цифрового рубля исключены. Система построена на базе прозрачной и централизованной платформы с четко определенными правилами.

Внедрение цифрового рубля приведет к созданию новой инфраструктуры в финансовой системе и кардинально изменит принципы безналичных расчетов, сообщает progorod43.ru.

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