Скидки месяца
Гид по скидкам в Сыктывкаре: актуальные предложения от магазинов и компаний

Хотите покупать выгодно не выезжая из Сыктывкара? В этом гиде собраны самые горячие предложения от местных организаций. Скидки, акции, спецпредложения — все для вашей экономии. Только актуальная информация на текущий месяц, которая поможет сберечь бюджет и подобрать подходящий магазин или компанию.

Подчеркните вашу красоту по приятным ценам

Адрес в Сыктывкаре: улица Куратова, 3
Телефоны: +7 (904) 209-76-65
Реклама. ИП Лыюрова Д. А. ИНН: 110116397996. Erid=2W5zFGn8TA8. *Мерси
Салон красоты Merci* – это современное и комфортное пространство, где вы получаете качественный сервис и широкий спектр услуг в одном месте: маникюр, педикюр, парикмахерские услуги, массаж, макияж, оформление бровей и ресниц.

На процедуры могут прийти женщины, мужчины и их малыши – удобно для всей семьи.

В салоне есть детская комната, чтобы даже занятые мамы могли спокойно уделить время себе.

В Merci вас ждут опытные мастера, приятная атмосфера и высокий уровень обслуживания – все для того, чтобы вы возвращались в салон снова.

До 30 сентября 2025 года действуют акции:
– ”Школьный антистресс”: скидка на массаж спины или тела 20% для детей и их родителей;
– маникюр с покрытием 1490 рублей вместо 1890;
– антицеллюлитный комплекс 7490 рублей вместо 13 900;
— мадеромассаж тела 1100 рублей (скидка 50%) на первые три посещения.

Каждый месяц выгодные предложения обновляются. Приходите в салон Merci и получите наслаждение от заботы о себе!

Записаться можно по телефону: 8(904)209-76-65 или через сообщения сообщества.

Подробности: t.me/mercisykt