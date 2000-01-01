Гид по скидкам в Сыктывкаре: актуальные предложения от магазинов и компаний

Салон красоты Merci*
– это современное и комфортное пространство, где вы получаете качественный сервис и широкий спектр услуг в одном месте: маникюр, педикюр, парикмахерские услуги, массаж, макияж, оформление бровей и ресниц.
На процедуры могут прийти женщины, мужчины и их малыши – удобно для всей семьи.
В салоне есть детская комната, чтобы даже занятые мамы могли спокойно уделить время себе.
В Merci вас ждут опытные мастера, приятная атмосфера и высокий уровень обслуживания – все для того, чтобы вы возвращались в салон снова.До 30 сентября 2025 года действуют акции:
– ”Школьный антистресс”: скидка на массаж спины или тела 20% для детей и их родителей;
– маникюр с покрытием 1490 рублей вместо 1890;
– антицеллюлитный комплекс 7490 рублей вместо 13 900;
— мадеромассаж тела 1100 рублей (скидка 50%) на первые три посещения.
Каждый месяц выгодные предложения обновляются. Приходите в салон Merci и получите наслаждение от заботы о себе!Записаться можно по телефону:
8(904)209-76-65 или через сообщения сообщества
.Подробности: t.me/mercisykt