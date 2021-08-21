В России предложили ввести налоговый вычет за аренду жилья

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства предложило ввести налоговый вычет за аренду квартир. Проект документа опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Изменения предлагается внести в государственную программу «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», пишет РИА Новости.

В Минстрое считают, что подобная мера поможет развитию рынка арендного жилья.

- Большая часть арендного фонда находится в «теневом» секторе российской экономики и не приносит доходов в бюджет. Институциональное арендное жилье в России практически отсутствует, — говорится в проекте.

Кроме того, ведомство предлагает создать механизмы поддержки проектов коммерческой аренды с предоставлением ипотечных кредитов и сделать долгосрочную аренду альтернативой предоставления жилых помещений в собственность. Предполагается, что в результате этих мер к 2030 году объем строительства арендного жилья вырастет до пяти миллионов квадратных метров.