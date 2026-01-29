Логотип новостного портала Прогород
Вкуснейший салат с консервированной фасолью. Простой рецепт за 15 минут — вкус поражает

Вкуснейший салат с консервированной фасолью. Простой рецепт за 15 минут — вкус поражаетСоздано в Шедевруме

Праздничный стол искрится разнообразием вкусов, словно палитра художника. Нет нужды в экзотических ингредиентах для создания кулинарного шедевра. Достаточно смело добавить одну яркую деталь в привычный рецепт. Например, консервированная фасоль преобразит классический салат с куриной грудкой, яйцами и огурцами, добавив сытости и растительного белка.

Этот протеиновый салат – решение на любой случай. Он украсит праздничное застолье или станет полноценным ужином, обеспечивая организм аминокислотами.

Шелковистая текстура фасоли элегантно сочетается с хрустящими огурцами и лёгкими соусами. Она смягчает остроту горчицы, объединяя все компоненты в гармоничную симфонию вкуса и подчёркивая деликатность курицы, свежесть овощей и нежность яиц.

Рецепт экспресс-салата с фасолью, который готовится за 15 минут:

Ингредиенты:

  • Красный лук – 1 небольшая головка, для пикантной нотки;
  • Сахар – 1 чайная ложка, для баланса вкуса;
  • Уксус 9% – 1 столовая ложка, для маринования лука;
  • Вода – для разбавления уксуса;
  • Варёная куриная грудка – 1 штука, источник белка;
  • Яйца – 2 штуки, для нежности и питательности;
  • Свежий огурец – ½ штуки, для свежести и хруста;
  • Солёные огурцы – 2 штуки, для пикантности;
  • Консервированная фасоль – 300 г, главный ингредиент;
  • Соль – по вкусу;
  • Горчица – ½ чайной ложки, для остроты;
  • Майонез – для связки ингредиентов.

Приготовление:

Мелко нарезанный лук смешивается с сахаром и уксусом, разбавленным водой. Пока он маринуется, варёная грудка и яйца нарезаются кубиками и выкладываются в просторный салатник.

Свежие и солёные огурцы также измельчаются и добавляются к остальным ингредиентам. С маринованного лука сливается лишняя жидкость, и он отправляется в салатник вместе с фасолью.

Салат заправляется солью, горчицей и майонезом, а затем тщательно перемешивается. Результат – быстрый, сытный и аппетитный салат с консервированной фасолью.

...

