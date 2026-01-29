В Сыктывкаре предотвращена кража в крупном торговом центре

В столице Коми бойцы Росгвардии пресекли противоправные действия в гипермаркете. Получив сигнал тревоги, группа быстрого реагирования прибыла на место происшествия, где выяснилось, что двое злоумышленников пытались вынести неоплаченный товар, минуя кассу. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным пресс-центра, подозреваемые спрятали добычу в тележку и карманы. Общая стоимость похищенного превысила пять тысяч рублей. Среди изъятых предметов оказались 15 наименований, включая туристические ножи, зарядное устройство, предметы женского гардероба, сладости и продукты.