Ковер становится таким чистым, что жалко наступать: убираю всю грязь за несколько минут — поможет всего одна мелочь

Не у каждого в квартире есть личный ковровый химчист. Даже самые разрекламированные средства порой пасуют перед въевшейся грязью. Но не стоит отчаиваться, как говорила моя бабушка: "Голь на выдумку хитра!". И знаете что? Она была права.

Опытная домохозяйка, Анна Ковалёва, открыла секрет, достойный пера Агаты Кристи. Встречайте – таблетка для посудомоечной машины! Да-да, та самая маленькая капсула, которая ежедневно спасает ваши тарелки от жира и грязи, теперь готова взять на себя ковры. Это словно супергерой в мире бытовой химии, способный на многое.