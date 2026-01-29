Теперь официально: в России установили короткую рабочую неделю
- 10:05 29 января
- Служба новостей
Февраль 2026 года приготовил для россиян отличный сюрприз – мини-отпуск в честь Дня защитника Отечества! Забудьте о привычном начале недели 23 февраля – мощный старт рабочей жизни смещается на вторник, 24 февраля. Представьте себе: вместо пяти дней труда всего четыре, как спринт перед заслуженным отдыхом.
Как это работает? Все просто: обычная пятидневка превращается в четырехдневный марафон с 24 по 27 февраля. А что насчет выходных? Вот где начинается волшебство! Пятница и суббота, 21 и 22 февраля, сливаются с праздничным понедельником, превращаясь в три дня свободы – как небольшой глоток лета посреди зимы.
Эта рокировка не случайность, а часть официального плана. Правительство дарит нам возможность отметить День защитника Отечества с размахом, не выкраивая драгоценные часы из рабочих будней. Это шанс для коротких поездок, душевных встреч с близкими или просто ленивого отдыха на диване с книгой.
Но прежде, чем окунуться в праздничную атмосферу, стоит учесть несколько важных моментов:
- Деньги, деньги, деньги: 23 февраля – официально неприкасаемый день. Если в этот день вы должны были работать, будьте уверены, ваш труд будет оплачен в обычном размере. Как говорится, праздник праздником, а зарплата по расписанию.
- Гибкость – наше все: Для тех, кто привык к сменному или гибкому графику, важно заранее прояснить все детали с работодателем. Пусть локальные нормативные акты станут вашим компасом в эти праздничные дни. Помните: отдых в праздник или повышенная оплата – ваш законный выбор.
- Время – деньги: Бизнесменам, фрилансерам и всем, кто привык жить по графику, стоит учесть изменения при планировании встреч, отгрузок и проектов. Пара минут планирования поможет избежать досадных задержек и сорванных дедлайнов.
Эта короткая рабочая неделя – словно энергетический напиток в конце зимы. Она позволяет перезагрузиться, набраться сил и с новыми идеями вернуться к работе. Не забудьте уточнить все детали у своего работодателя – и пусть ваш праздник будет спокойным, комфортным и полным приятных сюрпризов!
