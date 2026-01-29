Теперь официально: в России установили короткую рабочую неделю

Февраль 2026 года приготовил для россиян отличный сюрприз – мини-отпуск в честь Дня защитника Отечества! Забудьте о привычном начале недели 23 февраля – мощный старт рабочей жизни смещается на вторник, 24 февраля. Представьте себе: вместо пяти дней труда всего четыре, как спринт перед заслуженным отдыхом.

Как это работает? Все просто: обычная пятидневка превращается в четырехдневный марафон с 24 по 27 февраля. А что насчет выходных? Вот где начинается волшебство! Пятница и суббота, 21 и 22 февраля, сливаются с праздничным понедельником, превращаясь в три дня свободы – как небольшой глоток лета посреди зимы.