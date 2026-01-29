Почему продукты марки «Красная цена» дешевле брендов, и можно ли их покупать
- 09:20 29 января
- Иван Скоробогатов
Экономия на продуктах СТМ – это не фокус иллюзиониста, а тщательно выверенная экономическая стратегия. Производители подобных товаров исключают из цепочки создания стоимости элементы, формирующие высокую цену брендовых аналогов. Эта информация, собранная из различных источников, позволяет увидеть картину целиком.
Стратегии экономии СТМ, или Как снизить цену без магии:
- Минус затраты на маркетинг и рекламу: Сколько стоит 30 секунд в эфире федерального канала? Миллионы. А рекламные щиты, усеивающие города? А гонорары маркетологов и дизайнеров? Производитель брендового йогурта все эти расходы включает в цену продукта. СТМ в этом не нуждаются. Их единственный рекламный баннер – цена на магазинной полке.
- Упаковка без излишеств: Роскошная картонная коробка с тиснением и сложной печатью стоит ощутимо дороже, чем обычный прозрачный пакет с одноцветной наклейкой. Бренды продают не только продукт, но и связанные с ним эмоции. СТМ предлагает гречку, и ничего сверх этого. Экономия на дизайне и материалах упаковки напрямую отражается на конечной стоимости.
- Оптимизированная логистика: Маршрут брендового товара до потребителя часто выглядит так: Завод -> Склад дистрибьютора -> Склад ритейлера -> Магазин. Каждое звено – это накладные расходы (транспорт, хранение, оплата труда), которые оплачивает покупатель. Маршрут СТМ короче: Завод -> Распределительный центр сети -> Магазин. Меньше посредников – ниже цена. Сеть контролирует весь процесс от производства до прилавка, уменьшая издержки.
- Гарантированный объем сбыта: Предприятие, производящее СТМ для крупной сети, получает стабильный и большой заказ. Ему не нужно бороться за место на полке и опасаться, что товар останется невостребованным. Торговая сеть гарантирует выкуп всего объема. Уверенность в завтрашнем дне позволяет производителю снизить цену для заказчика, что положительно сказывается на ценнике в магазине.
- Отсутствие "платы за полку": В ритейле существует понятие "входной билет". Чтобы новый продукт известного бренда появился на полках крупной сети, производитель нередко платит магазину внушительную сумму. Эти расходы также отражаются на конечной цене. СТМ, как "родной" продукт сети, избавлен от этих поборов.
Продукты "Красная цена" под микроскопом: разбираем риски и выгоды
Низкая цена – результат экономии на всём, что не влияет непосредственно на сам продукт. Из стоимости удалены маркетинговые "накрутки". Но самый главный вопрос: можно ли употреблять в пищу продукты СТМ?
Сети, предлагающие товары под собственными торговыми марками, кровно заинтересованы в том, чтобы их продукция была не только дешёвой, но и качественной.
- Крупные розничные сети с особой тщательностью выбирают поставщиков для своих СТМ. Нередко это те же самые предприятия, что производят продукцию известных брендов.
- Сеть определяет жёсткие технические условия и требования к рецептуре продукта. Если для брендового йогурта производитель может использовать более дорогие ингредиенты, чтобы выделиться на рынке, то для СТМ он будет ориентироваться на установленные сетью стандарты.
- В случае обнаружения ненадлежащего качества товара, приобретенного под маркой СТМ, покупатель всегда может обратиться в магазин для возврата денежных средств.
Но есть нюансы, о которых молчат ценники:
- Проверяйте срок годности.
- Продукты СТМ могут отличаться упрощённым составом по сравнению с премиальными брендами. Если наличие определённых добавок принципиально, внимательно читайте состав.
Развенчиваем мифы о продуктах СТМ
- Миф №1: "В составе одна химия и заменители" Очень часто производители СТМ и известных брендов – одни и те же предприятия. Представьте условный молочный комбинат. Днём он фасует молоко в брендированные бутылки "Весёлой коровы", а ночью – в простую плёнку под названием "Просто молоко" для местной торговой сети. Сырьё может поступать из одного танкера.
- Миф №2: "Качество никто не контролирует" Крупные сети дорожат репутацией, поэтому внутри компании есть собственные отделы контроля качества. В случае отравления продукцией СТМ, покупатель будет винить не безымянный завод, а торговую сеть.
- Миф №3: "Продукция, изготовленная по ТУ – плохая, а по ГОСТу – хорошая" ГОСТ - это жёсткий стандарт, утверждённый государством. Если на банке тушёнки стоит ГОСТ, значит, в ней должно быть определённое количество мяса, жира, специй и ничего лишнего. Для простых продуктов (молоко, мука, крупы, сливочное масло) маркировка ГОСТ – это хороший аргумент в пользу покупки. ТУ – это технические условия, разработанные непосредственно производителем. Они могут быть нацелены как на улучшение продукта, так и на его удешевление. Вывод: для простых продуктов (гречка, сахар, соль) выбирайте ГОСТ. Для сложных (колбасы, соусы, йогурты) внимательно изучайте состав.
Памятка экономного покупателя: на чём экономить безболезненно, а на чём – опасно
-
Зелёный список: экономия приветствуется В эту категорию входят продукты, технологию производства которых трудно испортить.
- Сахар, соль, сода, лимонная кислота.
- Мука (высший сорт, ГОСТ).
- Крупы (гречка, рис, пшено, перловка).
- Масло подсолнечное рафинированное.
- Замороженные овощи, ягоды и смеси (без комков и льда).
- Консервированный горошек, кукуруза, фасоль.
- Молоко и сливочное масло (с оговоркой: молоко нормализованное / сливки пастеризованные + ГОСТ).
-
Жёлтый список: экономия – риск Для этой категории продукции производитель может изменять рецептуру с целью снижения стоимости.
- Макаронные изделия (Группа А / из твёрдых сортов пшеницы).
- Мясные продукты (колбасы, сосиски, пельмени).
- Кетчуп, майонез и другие соусы.
- Чай и кофе.
- Шоколад и конфеты.
- Йогурты с наполнителями и творожные десерты.
Как правильно выбирать продукты СТМ: пошаговая инструкция
- Читайте состав. Внимательно. Всегда.
- Ищите ГОСТ на базовых продуктах.
- Оцените производителя (зачастую это известный завод).
- Осмотрите упаковку. Она должна быть целостной.
Продукты СТМ — не абсолютное зло и не панацея для вашего бюджета. Это всего лишь инструмент, которым нужно уметь пользоваться. Не позволяйте рекламе влиять на ваш выбор, но и не экономьте на еде чрезмерно.
