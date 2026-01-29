Почему продукты марки «Красная цена» дешевле брендов, и можно ли их покупать

Стратегии экономии СТМ, или Как снизить цену без магии:

Экономия на продуктах СТМ – это не фокус иллюзиониста, а тщательно выверенная экономическая стратегия. Производители подобных товаров исключают из цепочки создания стоимости элементы, формирующие высокую цену брендовых аналогов. Эта информация, собранная из различных источников, позволяет увидеть картину целиком.

Низкая цена – результат экономии на всём, что не влияет непосредственно на сам продукт. Из стоимости удалены маркетинговые "накрутки". Но самый главный вопрос: можно ли употреблять в пищу продукты СТМ?

Сети, предлагающие товары под собственными торговыми марками, кровно заинтересованы в том, чтобы их продукция была не только дешёвой, но и качественной.

Крупные розничные сети с особой тщательностью выбирают поставщиков для своих СТМ. Нередко это те же самые предприятия, что производят продукцию известных брендов.

Сеть определяет жёсткие технические условия и требования к рецептуре продукта. Если для брендового йогурта производитель может использовать более дорогие ингредиенты, чтобы выделиться на рынке, то для СТМ он будет ориентироваться на установленные сетью стандарты.

В случае обнаружения ненадлежащего качества товара, приобретенного под маркой СТМ, покупатель всегда может обратиться в магазин для возврата денежных средств.

Но есть нюансы, о которых молчат ценники:

Проверяйте срок годности.

Продукты СТМ могут отличаться упрощённым составом по сравнению с премиальными брендами. Если наличие определённых добавок принципиально, внимательно читайте состав.

Развенчиваем мифы о продуктах СТМ

Миф №1: "В составе одна химия и заменители" Очень часто производители СТМ и известных брендов – одни и те же предприятия. Представьте условный молочный комбинат. Днём он фасует молоко в брендированные бутылки "Весёлой коровы", а ночью – в простую плёнку под названием "Просто молоко" для местной торговой сети. Сырьё может поступать из одного танкера.

Миф №2: "Качество никто не контролирует" Крупные сети дорожат репутацией, поэтому внутри компании есть собственные отделы контроля качества. В случае отравления продукцией СТМ, покупатель будет винить не безымянный завод, а торговую сеть.

Миф №3: "Продукция, изготовленная по ТУ – плохая, а по ГОСТу – хорошая" ГОСТ - это жёсткий стандарт, утверждённый государством. Если на банке тушёнки стоит ГОСТ, значит, в ней должно быть определённое количество мяса, жира, специй и ничего лишнего. Для простых продуктов (молоко, мука, крупы, сливочное масло) маркировка ГОСТ – это хороший аргумент в пользу покупки. ТУ – это технические условия, разработанные непосредственно производителем. Они могут быть нацелены как на улучшение продукта, так и на его удешевление. Вывод: для простых продуктов (гречка, сахар, соль) выбирайте ГОСТ. Для сложных (колбасы, соусы, йогурты) внимательно изучайте состав.

Памятка экономного покупателя: на чём экономить безболезненно, а на чём – опасно

Зелёный список: экономия приветствуется В эту категорию входят продукты, технологию производства которых трудно испортить. Сахар, соль, сода, лимонная кислота. Мука (высший сорт, ГОСТ). Крупы (гречка, рис, пшено, перловка). Масло подсолнечное рафинированное. Замороженные овощи, ягоды и смеси (без комков и льда). Консервированный горошек, кукуруза, фасоль. Молоко и сливочное масло (с оговоркой: молоко нормализованное / сливки пастеризованные + ГОСТ).

Жёлтый список: экономия – риск Для этой категории продукции производитель может изменять рецептуру с целью снижения стоимости. Макаронные изделия (Группа А / из твёрдых сортов пшеницы). Мясные продукты (колбасы, сосиски, пельмени). Кетчуп, майонез и другие соусы. Чай и кофе. Шоколад и конфеты. Йогурты с наполнителями и творожные десерты.

Для этой категории продукции производитель может изменять рецептуру с целью снижения стоимости.

Как правильно выбирать продукты СТМ: пошаговая инструкция

Читайте состав. Внимательно. Всегда. Ищите ГОСТ на базовых продуктах. Оцените производителя (зачастую это известный завод). Осмотрите упаковку. Она должна быть целостной.

Продукты СТМ — не абсолютное зло и не панацея для вашего бюджета. Это всего лишь инструмент, которым нужно уметь пользоваться. Не позволяйте рекламе влиять на ваш выбор, но и не экономьте на еде чрезмерно.

