Не просто вкусно, а восхитительно! Рецепт пирога, от которого гости будут без ума — идеален на каждый день
- 14:05 29 января
- Дмитрий Перцев
С пирогом со сметанным кремом в голове возникают картины уютной кухни, где пахнет ванилью и свежей выпечкой. Это не просто десерт – это воспоминание, вкус детства, который возвращает в те времена, когда бабушка пекла пироги для всей семьи. Главный секрет этого пирога – в его нежном и сочном креме, который сочетает в себе мягкость сметаны и сладость сгущенки. Кажется, будто облако карамели приземлилось на ваш десерт.
Существует множество рецептов, но все они основаны на песочном тесте. Тонкий и хрустящий слой теста идеально сочетается с нежным кремом, создавая неповторимый контраст. Чтобы тесто получилось идеальным, важно помнить о холоде. Представьте, что вы лепите из глины – если она слишком мягкая, то потеряет форму. Так и с тестом: масло должно оставаться твердым, чтобы при выпечке образовались слои и рассыпчатость.
Опытные пекари советуют готовить сметанную начинку заранее, чтобы тесто оставалось холодным.
Сегодня мы приготовим этот пирог, немного ускорив процесс, но не потеряв во вкусе!
Нам понадобится:
Основа пирога – тесто:
- Два прекрасных яйца категории С0 ("Отборное").
- Четыре столовые ложки сахара, это примерно 80 граммов сладкой радости.
- Сто граммов сливочного масла (жирность 82,5% или выше).
- Двести шестьдесят граммов просеянной муки высшего сорта.
- Одна чайная ложка разрыхлителя (около 5 граммов).
- Щепотка соли, чтобы подчеркнуть вкус.
- Ванилин, для аромата.
Сметанный крем:
- Триста миллилитров сметаны (жирность 20% или выше).
- Два яйца.
- Триста восемьдесят граммов вареной сгущенки (одна банка).
- Две столовые ложки крахмала (кукурузного или картофельного).
Процесс приготовления:
- Тесто. В миске взбейте яйца с сахаром до растворения сахара.
- Добавьте масло, перемешайте.
- Просейте муку и разрыхлитель, добавьте соль и ванилин, замесите тесто.
- Оберните тесто пленкой и уберите в холодильник на 30-60 минут.
- Начинка. Смешайте сметану, яйца, сгущенку и крахмал.
- Достаньте тесто и раскатайте его.
- Перенесите тесто в форму для запекания.
- Вылейте начинку на тесто.
- Выпекайте в духовке при 180 градусах 40-45 минут.
- Остудите пирог в форме.
Украсьте пирог сахарной пудрой, шоколадом, ягодами или карамельным соусом.
