Логотип новостного портала Прогород
Во время посещения сайта вы соглашаетесь с тем, что мы обрабатываем ваши персональные данные с использованием метрик Яндекс Метрика, top.mail.ru, LiveInternet.

Не просто вкусно, а восхитительно! Рецепт пирога, от которого гости будут без ума — идеален на каждый день

Не просто вкусно, а восхитительно! Рецепт пирога, от которого гости будут без ума — идеален на каждый деньСоздано в Шедевруме

С пирогом со сметанным кремом в голове возникают картины уютной кухни, где пахнет ванилью и свежей выпечкой. Это не просто десерт – это воспоминание, вкус детства, который возвращает в те времена, когда бабушка пекла пироги для всей семьи. Главный секрет этого пирога – в его нежном и сочном креме, который сочетает в себе мягкость сметаны и сладость сгущенки. Кажется, будто облако карамели приземлилось на ваш десерт.

Существует множество рецептов, но все они основаны на песочном тесте. Тонкий и хрустящий слой теста идеально сочетается с нежным кремом, создавая неповторимый контраст. Чтобы тесто получилось идеальным, важно помнить о холоде. Представьте, что вы лепите из глины – если она слишком мягкая, то потеряет форму. Так и с тестом: масло должно оставаться твердым, чтобы при выпечке образовались слои и рассыпчатость.

Опытные пекари советуют готовить сметанную начинку заранее, чтобы тесто оставалось холодным.

Сегодня мы приготовим этот пирог, немного ускорив процесс, но не потеряв во вкусе!

Нам понадобится:

Основа пирога – тесто:

  • Два прекрасных яйца категории С0 ("Отборное").
  • Четыре столовые ложки сахара, это примерно 80 граммов сладкой радости.
  • Сто граммов сливочного масла (жирность 82,5% или выше).
  • Двести шестьдесят граммов просеянной муки высшего сорта.
  • Одна чайная ложка разрыхлителя (около 5 граммов).
  • Щепотка соли, чтобы подчеркнуть вкус.
  • Ванилин, для аромата.

Сметанный крем:

  • Триста миллилитров сметаны (жирность 20% или выше).
  • Два яйца.
  • Триста восемьдесят граммов вареной сгущенки (одна банка).
  • Две столовые ложки крахмала (кукурузного или картофельного).

Процесс приготовления:

  1. Тесто. В миске взбейте яйца с сахаром до растворения сахара.
  2. Добавьте масло, перемешайте.
  3. Просейте муку и разрыхлитель, добавьте соль и ванилин, замесите тесто.
  4. Оберните тесто пленкой и уберите в холодильник на 30-60 минут.
  5. Начинка. Смешайте сметану, яйца, сгущенку и крахмал.
  6. Достаньте тесто и раскатайте его.
  7. Перенесите тесто в форму для запекания.
  8. Вылейте начинку на тесто.
  9. Выпекайте в духовке при 180 градусах 40-45 минут.
  10. Остудите пирог в форме.

Украсьте пирог сахарной пудрой, шоколадом, ягодами или карамельным соусом.

Ранее мы писали, что  Не свинина и не курица: из этого мяса получается максимально насыщенный, вкусный холодец - теперь готовлю только так и Сайра: неприметная супер-рыба богатая белком и доступна каждому.

Читайте также:

...

Популярное

Последние новости

    Мы в социальных сетях

    Сетевое издание www.pg11.ru
    Учредитель: ООО "Город 11"
    Главный редактор: Ламбринаки А.В.
    Адрес: 167000, Республика Коми г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 406.
    тел. редакции: 8(922)088-04-58, +7 (908) 710-08-37 Электронная почта редакции: press@pg11.ru.
    тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-14-42, 89041001090,
    progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)

    Вся информация, размещенная на данном сайте, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве и не подлежит использованию кем-либо в какой бы то ни было форме, в том числе воспроизведению, распространению, переработке не иначе как с письменного разрешения правообладателя.

    Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

    Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

    «На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)».  Политика конфиденциальности и обработки персональных данных пользователей

    Администрация портала оставляет за собой право модерировать комментарии, исходя из соображений сохранения конструктивности обсуждения тем и соблюдения законодательства РФ и РК. На сайте не допускаются комментарии, содержащие нецензурную брань, разжигающие межнациональную рознь, возбуждающие ненависть или вражду, а равно унижение человеческого достоинства, размещение ссылок не по теме. IP-адреса пользователей, не соблюдающих эти требования, могут быть переданы по запросу в надзорные и правоохранительные органы.
    16+