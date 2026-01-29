Прокуратура Коми требует через суд наладить автобусное сообщение в Троицко‑Печорске

Проверка выявила, что в райцентре отсутствует общественный транспорт. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Выяснилось, что администрация городского поселения "Троицко-Печорск" не заключила договор на организацию автобусных маршрутов на 2026 год. Предыдущая проверка надзорного ведомства показала, что в 2025 году в выходные автобусы не ходили, что создавало неудобства для жителей. Прокуратура дважды указывала администрации на необходимость исправить ситуацию.