Прокуратура Коми требует через суд наладить автобусное сообщение в Троицко‑Печорске
- 08:45 29 января
- Инесса Богатая
Проверка выявила, что в райцентре отсутствует общественный транспорт. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Выяснилось, что администрация городского поселения "Троицко-Печорск" не заключила договор на организацию автобусных маршрутов на 2026 год. Предыдущая проверка надзорного ведомства показала, что в 2025 году в выходные автобусы не ходили, что создавало неудобства для жителей. Прокуратура дважды указывала администрации на необходимость исправить ситуацию.
Однако, администрация Троицко-Печорска не приняла никаких мер. В связи с этим прокуратура подала в суд иск, требуя обязать муниципалитет возобновить нормальную работу общественного транспорта. Дело рассмотрит Сосногорский городской суд.
Напомним, ранее сообщалось, что в Коми возбуждено уголовное дело о крупном коммерческом подкупе с участием экс-главы банковского сектора и двух риелторов.