Лучшая роль Хабенского: всероссийская премьера фильма «Здесь был Юра»
- 10:10 29 января
- AnnaAnna
Фото предоставлено рекламодателем
4 февраля Сеть кинотеатров «Кронверк Синема» приглашает на всероссийскую премьеру фильма «Здесь был Юра» 18+ с Константином Хабенским, Кузьмой Котрелевым и Денисом Парамоновым в главных ролях.
Картина режиссера Сергея Малкина получила главную награду на III фестивале актуального российского кино «Маяк», а Константин Хабенский получил приз за лучшую мужскую роль.
