В Коми суд обязал ПВЗ выплатить зарплату несовершеннолетним сотрудницам

Надзорное ведомство Корткеросского района вмешалось в ситуацию с нарушением трудовых прав двух несовершеннолетних девушек. Подростки работали на ПВЗ одного из популярных маркетплейсов. Поводом для прокурорской проверки стало обращение 16-летней местной жительницы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как выяснилось, в мае прошлого года девушка заинтересовалась вакансией оператора выдачи заказов и в июне приступила к работе. Девушка прошла стажировку, но официально ее никто не трудоустроил.