В Коми суд обязал ПВЗ выплатить зарплату несовершеннолетним сотрудницам
- 14:30 29 января
- Инесса Богатая
Надзорное ведомство Корткеросского района вмешалось в ситуацию с нарушением трудовых прав двух несовершеннолетних девушек. Подростки работали на ПВЗ одного из популярных маркетплейсов. Поводом для прокурорской проверки стало обращение 16-летней местной жительницы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Как выяснилось, в мае прошлого года девушка заинтересовалась вакансией оператора выдачи заказов и в июне приступила к работе. Девушка прошла стажировку, но официально ее никто не трудоустроил.
Спустя месяц работодатель сообщил о прекращении сотрудничества, предложив оформить отношения как самозанятой. Девушка не согласилась на такие условия, и по итогу не получила зарплату.
Прокуратура обратилась в суд с иском в интересах несовершеннолетней, требуя признать факт трудовых отношений и выплатить долг. Аналогичная ситуация сложилась и с другой юной сотрудницей этого же пункта выдачи. В ее защиту также был подан иск.
Суд удовлетворил требования прокуратуры в полном объеме по обоим делам.
