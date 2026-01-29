Подруга-продавец из "Пятерочки" научила обходить четыре ловушки для покупателей: теперь экономлю деньги и время
- 17:00 29 января
- Иван Скоробогатов
Иллюзия простоты в супермаркете обманчива: зайти за необходимым и выйти с покупками оказалось сложнее, чем предполагалось. Зачастую, поход за молоком и хлебом завершается приобретением печенья, соусов и прочих "приятностей". Это не случайность, а результат чётко выстроенной системы ритейла.
Знакомая, работающая в "Пятёрочке", поделилась секретами внутренней кухни, после чего взгляд на стандартный поход в магазин изменился; стало очевидно, почему ритейлеры оказываются в выигрыше.
Первая уловка – расположение товаров. Основные продукты, такие как хлеб и молоко, намеренно размещаются в глубине магазина. Пока покупатель добирается до нужной полки, в корзину попадают импульсивные покупки: конфеты, снеки, газированные напитки. Время, проведённое в магазине, прямо пропорционально количеству потраченных денег, поэтому строгий список покупок – лучший помощник в борьбе с мерчандайзерами.
Второй приём маркетинга – акционные предложения. Яркие ценники и надписи о скидках порой гипнотизируют, хотя на деле цена лишь возвращается к прежнему уровню. Внимательность к ценникам на соседних полках и отказ от веры в скидки – полезная практика.
Аромамаркетинг – ещё одна хитрость. Запах свежей выпечки – не случайный бонус, а маркетинговый ход. Прибыль от продажи хлеба невелика, но этот аромат провоцирует ощущение уюта и вызывает желание купить больше.
И, наконец, финальный аккорд – прикассовая зона. Ожидая своей очереди, покупатели сталкиваются с видом шоколадных батончиков, жвачек и прочих "маленьких радостей". Устоять сложно даже взрослым, не говоря уже о детях. Именно эти товары приносят значительную часть прибыли магазинам.
В следующий раз, посещая "Пятёрочку" или другой магазин, стоит быть внимательным. Каждый элемент интерьера и маркетинговый ход созданы для одной цели – увеличения продаж. Список покупок и рациональный подход помогут избежать лишних трат.
Ранее мы писали, что Не свинина и не курица: из этого мяса получается максимально насыщенный, вкусный холодец - теперь готовлю только так и Сайра: неприметная супер-рыба богатая белком и доступна каждому.
Читайте также:
- В США и Европе вытяжку на кухне не ставят: нашли вариант удобнее в 10 раз — эффективнее и дешевле
- Не сорта, а томатный завод: в любую погоду штампуют помидоры как заведенные – собираю гарантировано по ведру с куста
- Кладу сковороду в полиэтиленовый пакет, нагар отпадает сам и больше ничего не прилипает — поверхность сверкает как зеркало
- Ученые назвали самый правильный завтрак: не каша, не яйца и в 10 раз полезнее овощей