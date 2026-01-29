Подруга-продавец из "Пятерочки" научила обходить четыре ловушки для покупателей: теперь экономлю деньги и время

Логотип новостного портала Прогород
Подруга-продавец из "Пятерочки" научила обходить четыре ловушки для покупателей: теперь экономлю деньги и времяФото из архива "ПроГорода"

Иллюзия простоты в супермаркете обманчива: зайти за необходимым и выйти с покупками оказалось сложнее, чем предполагалось. Зачастую, поход за молоком и хлебом завершается приобретением печенья, соусов и прочих "приятностей". Это не случайность, а результат чётко выстроенной системы ритейла.

Знакомая, работающая в "Пятёрочке", поделилась секретами внутренней кухни, после чего взгляд на стандартный поход в магазин изменился; стало очевидно, почему ритейлеры оказываются в выигрыше.

Первая уловка – расположение товаров. Основные продукты, такие как хлеб и молоко, намеренно размещаются в глубине магазина. Пока покупатель добирается до нужной полки, в корзину попадают импульсивные покупки: конфеты, снеки, газированные напитки. Время, проведённое в магазине, прямо пропорционально количеству потраченных денег, поэтому строгий список покупок – лучший помощник в борьбе с мерчандайзерами.

Второй приём маркетинга – акционные предложения. Яркие ценники и надписи о скидках порой гипнотизируют, хотя на деле цена лишь возвращается к прежнему уровню. Внимательность к ценникам на соседних полках и отказ от веры в скидки – полезная практика.

Аромамаркетинг – ещё одна хитрость. Запах свежей выпечки – не случайный бонус, а маркетинговый ход. Прибыль от продажи хлеба невелика, но этот аромат провоцирует ощущение уюта и вызывает желание купить больше.

И, наконец, финальный аккорд – прикассовая зона. Ожидая своей очереди, покупатели сталкиваются с видом шоколадных батончиков, жвачек и прочих "маленьких радостей". Устоять сложно даже взрослым, не говоря уже о детях. Именно эти товары приносят значительную часть прибыли магазинам.

В следующий раз, посещая "Пятёрочку" или другой магазин, стоит быть внимательным. Каждый элемент интерьера и маркетинговый ход созданы для одной цели – увеличения продаж. Список покупок и рациональный подход помогут избежать лишних трат.

