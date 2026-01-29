Подруга-продавец из "Пятерочки" научила обходить четыре ловушки для покупателей: теперь экономлю деньги и время

Иллюзия простоты в супермаркете обманчива: зайти за необходимым и выйти с покупками оказалось сложнее, чем предполагалось. Зачастую, поход за молоком и хлебом завершается приобретением печенья, соусов и прочих "приятностей". Это не случайность, а результат чётко выстроенной системы ритейла. Знакомая, работающая в "Пятёрочке", поделилась секретами внутренней кухни, после чего взгляд на стандартный поход в магазин изменился; стало очевидно, почему ритейлеры оказываются в выигрыше.

Первая уловка – расположение товаров. Основные продукты, такие как хлеб и молоко, намеренно размещаются в глубине магазина. Пока покупатель добирается до нужной полки, в корзину попадают импульсивные покупки: конфеты, снеки, газированные напитки. Время, проведённое в магазине, прямо пропорционально количеству потраченных денег, поэтому строгий список покупок – лучший помощник в борьбе с мерчандайзерами.