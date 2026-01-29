Логотип новостного портала Прогород
В каждой девятой семье Сыктывкара ученикам выплачивают вознаграждение за хорошую успеваемость

Наиболее популярным методом стимулирования детей остается устная похвала. Тридцать процентов респондентов ограничиваются добрыми словами, не прибегая к материальным поощрениям. На втором месте – посещение развлекательных заведений (25%), а на третьем – исполнение желаний (21%). Об этом сообщает "Суперджоб".

Реже родители используют подарки (18%), разрешение на игры или просмотр телепередач (15%). Денежное вознаграждение или сладости применяют лишь 12% опрошенных. При этом 6% родителей не поощряют своих детей вообще никак.

В подходах к мотивации детей наблюдаются различия между матерями и отцами. Женщины чаще ограничиваются словесной похвалой, в то время как мужчины чаще прибегают к денежным выплатам и вручению подарков. При этом, среди отцов больше тех, кто совсем не поощряет детей.

Прямая оплата за хорошие отметки не является распространенной практикой. Вознаграждение за каждую положительную оценку получают 8% школьников, а только за отличные – еще 3%. Отцы в два раза чаще, чем матери, практикуют финансовое стимулирование за успехи в учебе.

