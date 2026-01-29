Логотип новостного портала Прогород
МегаФон построил частную LTE-сеть протяжённостью более 530 км

МегаФон завершил масштабный проект по созданию частной LTE-сети для компании «Эльгауголь». Цифровая инфраструктура объединила три ключевых объекта компании: Эльгинское угольное месторождение, порт «Эльга» и Тихоокеанскую железнодорожную ветку. Это позволило создать крупнейшую private LTE-сеть в России протяжённостью более 530 километров.

Проект реализовывался в несколько этапов. Первый стартовал в 2022 году на месторождении и стал основой для цифровизации производственных процессов компании. В 2024 году сеть была модернизирована: расширено покрытие и увеличена скорость мобильного интернета, построены дополнительные базовые станции для работы на труднодоступных участках. Также была запущена вторая очередь проекта в порту «Эльга», что обеспечило полное покрытие производственной зоны.

Завершающим и наиболее сложным этапом стало строительство сети вдоль Тихоокеанской железной дороги от Якутии до Хабаровского края — в условиях Крайнего Севера, сложного рельефа и экстремально низких температур. Специалисты МегаФона установили несколько десятков базовых станций, обеспечив устойчивое мобильное покрытие на всём протяжении железнодорожной линии. Это повысило безопасность и надёжность движения поездов, а также позволило в режиме реального времени контролировать перемещение техники и грузов.



В результате единая private LTE-сеть связала месторождение, порт и железную дорогу в общую цифровую инфраструктуру. В настоящее время она обеспечивает голосовую связь, высокоскоростную передачу данных, телеметрию и точное позиционирование техники. Решение позволяет координировать логистику, управлять производственными процессами и внедрять промышленные IoT-сервисы.

«Создание частной LTE-сети для “Эльгауголь” — один из крупнейших проектов цифровизации в экстремальных условиях. Масштаб сети превышает 10 тысяч гектаров, а инфраструктура построена на четырёх частотных диапазонах. Это позволяет интегрировать цифровые решения — от мониторинга техники до обучения персонала с использованием VR-технологий», — отметила Наталья Талдыкина, директор по развитию корпоративного бизнеса МегаФона.

«Внедрение pLTE сети стало важным шагом в цифровизации наших производственных процессов. Производственные службы в онлайн режиме могут контролировать работу горной техники, обеспечить высочайший уровень диспетчеризации производства, оповещения персонала, управления и мониторинга системами энергетики, производственными процессами и жизнеобеспечения персонала; оперативно реагировать на любые изменения и нештатные ситуации. Это не просто повышение эффективности — это новый уровень безопасности и управляемости инфраструктурой по всей цепочке производственного процесса, включая движение от угольного разреза до погрузки в трюм корабля, нашего основного ресурса — коксующего угля», — подчеркивает Александр Исаев, генеральный директор ООО «УК «ЭЛЬГА».
 

