В США и Европе вытяжку на кухне не ставят: нашли более удобный вариант — эффективнее и дешевле

Кухня – эпицентр домашней жизни, где рождаются кулинарные шедевры и собирается вся семья. Но идиллия часто омрачается духотой и копотью, ведь стандартная вытяжка – это порой не помощник, а источник головной боли. Знакомо, когда гул работающей вытяжки заглушает разговоры, а слой жира на лопастях вентилятора намекает на генеральную уборку? Традиционная вытяжка работает по принципу пылесоса: встроенный вентилятор с остервенением засасывает воздух, пропитанный ароматами жареной картошки и лука. Проблема в том, что этот воздух несет с собой и жир, который оседает слоем брони на всех внутренних деталях — от лопастей до электронных "мозгов" вытяжки.

Представьте: лопасти вентилятора, облепленные жиром, крутятся всё медленнее, шумят всё громче, а производительность падает. Жир проникает в подшипники, вызывая скрип и вибрацию. Горячий воздух, проходя через засаленные детали, перегревает их, деформирует пластик. И в финале – засорение вентиляционной трубы, для прочистки которой придётся разбирать всю конструкцию, как сложный пазл.