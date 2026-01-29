Жительница Коми лишилась почти 17 миллионов, поверив мошенникам в чате дома
- 09:55 29 января
- Инесса Богатая
60-летняя воркутинка стала жертвой сложной схемы обмана, начавшейся в домовом чате в мессенджере, сообщает пресс-служба МВД по республике.
Женщина вступила в чат, который, как предполагалось, был предназначен для обсуждения вопросов управления домом. После активной дискуссии о смене управляющей компании, появился "представитель УК", который стал интересоваться наличием перепланировок в квартирах. Для тех, у кого их не было, предлагалось пройти по ссылке для подтверждения этого факта. Доверчивая воркутинка выполнила указание и передала полученный код в чат.
Вскоре после этого с ней связался неизвестный, представившийся сотрудником полиции. Он заявил, что с ее счетов зафиксированы попытки перевода крупной суммы денег террористам. Под предлогом защиты средств, он убедил женщину снять все сбережения и перевести их на якобы "безопасный счет". Испугавшись, пенсионерка перевела мошенникам 16 890 000 рублей.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество в особо крупном размере".
Напомним, ранее сообщалось, что прокуратура Коми требует через суд наладить автобусное сообщение в Троицко‑Печорске.