Жительница Коми лишилась почти 17 миллионов, поверив мошенникам в чате дома

60-летняя воркутинка стала жертвой сложной схемы обмана, начавшейся в домовом чате в мессенджере, сообщает пресс-служба МВД по республике.

Женщина вступила в чат, который, как предполагалось, был предназначен для обсуждения вопросов управления домом. После активной дискуссии о смене управляющей компании, появился "представитель УК", который стал интересоваться наличием перепланировок в квартирах. Для тех, у кого их не было, предлагалось пройти по ссылке для подтверждения этого факта. Доверчивая воркутинка выполнила указание и передала полученный код в чат.