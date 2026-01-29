В Коми водитель на иномарке сбил пенсионерку и скрылся с места аварии
- 10:45 29 января
- Инесса Богатая
В Усинске зарегистрирован инцидент, в котором автомобилист совершил наезд на пожилую женщину. Об этом сообщает "Комиинформ" со ссылкой на региональное управление ГИБДД.
ДТП произошло 28 января около 16:10. Водитель автомобиля марки Volkswagen Passat, мужчина 1997 года рождения, начиная движение возле дома номер 19 по улице Ленина, допустил столкновение с пешеходом.
В результате аварии пострадала женщина, родившаяся в 1949 году. Медицинское обследование выявило у нее ушиб левой стопы. Госпитализация женщине не потребовалась.
По информации, предоставленной ГАИ, после совершения ДТП водитель покинул место происшествия, однако позже его нашли. Стаж вождения мужчины составляет семь лет, начиная с 2019 года.
Госавтоинспекция призывает всех водителей к неукоснительному соблюдению правил дорожного движения. Особенно важно учитывать текущие дорожные условия и убеждаться в полной безопасности совершаемых маневров для всех участников движения. При приближении к пешеходным зонам и дворовым территориям, где возможно появление людей, необходимо снижать скорость.
