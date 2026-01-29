В Коми водитель на иномарке сбил пенсионерку и скрылся с места аварии

В Усинске зарегистрирован инцидент, в котором автомобилист совершил наезд на пожилую женщину. Об этом сообщает "Комиинформ" со ссылкой на региональное управление ГИБДД.

ДТП произошло 28 января около 16:10. Водитель автомобиля марки Volkswagen Passat, мужчина 1997 года рождения, начиная движение возле дома номер 19 по улице Ленина, допустил столкновение с пешеходом.