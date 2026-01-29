Более десяти медалей забрала сборная Коми на чемпионате и первенстве СЗФО по спортивному ориентированию
Соревнования прошли в Архангельске. Заявки на участие подали 180 атлетов, среди которых 42 представителя Республики Коми, сообщили в пресс-службе регионального Минспорта.
В первый день соревнований в спринтерской дисциплине триумфаторами стали Святослав Дьячков, Илья Штепа и Роман Тебеньков, первенствовавшие в своих возрастных группах. Серебряные награды завоевали София Лотоцкая, Валерия Федотова, Артем Микушев и Михаил Агафонов, а Дарья Королева замкнула тройку лидеров.
Второй день был посвящен классической лыжной гонке, где удача улыбнулась Дарье Королевой, Михаилу Агафонову и Илье Штепе. На второй ступени пьедестала оказались Полина Цыпанова, Лев Мезенцев и Артем Микушев. Анита Коюшева и Роман Тебеньков пополнили копилку своих наград бронзовыми медалями.
Завершающим аккордом соревнований станет эстафета.
