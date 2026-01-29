Коми язык появится в телефонах

Приложение для мобильных телефонов с онлайн-переводчиком коми языка будет создано в этом году по инициативе властей региона. На все ли сотовые телефоны его можно будет скачать, бесплатно ли оно и каков функционал будущего приложения - выяснила корреспондент «Про Города».

Вчера министр национальной политики Коми Роман Носков провел встречу с представителями средств массовой информации. Она прошла в неформальной обстановке за чаем в стенах Дома дружбы народов.

Министр рассказал журналистам об итогах прошлого года в деле развития и популяризации национального языка.

Напомним, главным и при этом уникальным достижением стал проект, реализованный совместно с федеральным центром по включению нашего языка в сервис Яндекс.Переводчик, а также в гигачат Сбера, который посредством искусственного интеллекта обучается работе на двух десятках языков народов России.

К радости любителей современных технологий министр, отвечая на вопрос корреспондента «Про Города», сообщил хорошую новость: в наступившем году коми язык продолжит распространяться в виртуальной реальности.