Коми язык появится в телефонах
- 16:45 29 января
Приложение для мобильных телефонов с онлайн-переводчиком коми языка будет создано в этом году по инициативе властей региона. На все ли сотовые телефоны его можно будет скачать, бесплатно ли оно и каков функционал будущего приложения - выяснила корреспондент «Про Города».
Вчера министр национальной политики Коми Роман Носков провел встречу с представителями средств массовой информации. Она прошла в неформальной обстановке за чаем в стенах Дома дружбы народов.
Министр рассказал журналистам об итогах прошлого года в деле развития и популяризации национального языка.
Напомним, главным и при этом уникальным достижением стал проект, реализованный совместно с федеральным центром по включению нашего языка в сервис Яндекс.Переводчик, а также в гигачат Сбера, который посредством искусственного интеллекта обучается работе на двух десятках языков народов России.
К радости любителей современных технологий министр, отвечая на вопрос корреспондента «Про Города», сообщил хорошую новость: в наступившем году коми язык продолжит распространяться в виртуальной реальности.
«В этом году будет создано мобильное приложение для сотовых телефонов, функционирующих на платформе андроид. Мы уже заказали его разработку. Это будет голосовой онлайн-переводчик. Пользователи смогут выяснять, как то или иное русское слово пишется и произносится на коми и наоборот», - уточнил собеседник издания.
Он добавил, что как только этот проект будет реализован, Миннац отдельно сообщит об этом населению Республики.
А если жители любого возраста, социального статуса и места жительства хотят освоить язык предков, то смогут это сделать на курсах по изучению коми языка, также проводимых Миннацполом ежегодно на протяжении многих лет. В 2026-ом первые курсы стартуют уже в феврале. Участие в них бесплатное. Преподавать будут профессиональные опытные педагоги, с помощью которых все желающие научатся грамматике и фонетике, чтобы хотя бы на разговорном языке уметь писать и общаться на языке коренного населения.
Галина СЕРГЕЕВА
Фото автора