В Сыктывкаре арестовали начальника центра МВД по Коми из-за инцидента с учебной гранатой
- 16:30 19 января
- Инесса Богатая
Суд санкционировал арест подозреваемого в превышении должностных полномочий, повлекшем тяжкие последствия при групповом сговоре. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета. Решение об аресте принято по ходатайству следствия.
Задержанный будет находиться под стражей до 15 марта. По данным следствия, 15 января во время учебных занятий в центре профподготовки один из преподавателей применил учебно-имитационную гранату, что привело к возгоранию и травмам у 20 слушателей. Ранее суд поместил этого преподавателя под домашний арест по аналогичному обвинению.
Следствие установило, что начальник центра дал разрешение на проведение занятия в ремонтируемом актовом зале, где находились легковоспламеняющиеся вещества, что и стало причиной распространения огня. По уточненным данным Минздрава Коми, в инциденте пострадали 24 человека. Идет расследование.
Напомним, ранее сообщалось, что один пострадавших скончался в КРКБ.