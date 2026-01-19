В Сыктывкаре арестовали начальника центра МВД по Коми из-за инцидента с учебной гранатой

Суд санкционировал арест подозреваемого в превышении должностных полномочий, повлекшем тяжкие последствия при групповом сговоре. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета. Решение об аресте принято по ходатайству следствия.

Задержанный будет находиться под стражей до 15 марта. По данным следствия, 15 января во время учебных занятий в центре профподготовки один из преподавателей применил учебно-имитационную гранату, что привело к возгоранию и травмам у 20 слушателей. Ранее суд поместил этого преподавателя под домашний арест по аналогичному обвинению.