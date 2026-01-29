«Счастлив, когда ты нет»: всероссийская премьера романтической комедии о двух одиночествах с Сашей Бортич и Гошей Токаевым

7 февраля Сеть кинотеатров «Кронверк Синема» приглашает на всероссийскую премьеру романтической комедии Игоря Марченко «Счастлив, когда ты нет» 18+. Главные роли исполнили Саша Бортич («Я худею» 18+, «Холоп» 18+, «Фишер» 18+) и Гоша Токаев («Пара из будущего» 18+, «Лада Голд» 18+, «Качели» 18+). Первый показ фильма состоялся в рамках конкурса полнометражного дебютного кино фестиваля «Короче», где проект стал обладателем гран-при.

Вот лишь несколько отзывов от критиков: