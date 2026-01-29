«Счастлив, когда ты нет»: всероссийская премьера романтической комедии о двух одиночествах с Сашей Бортич и Гошей Токаевым
08:04 29 января
- AnnaAnna
7 февраля Сеть кинотеатров «Кронверк Синема» приглашает на всероссийскую премьеру романтической комедии Игоря Марченко «Счастлив, когда ты нет» 18+. Главные роли исполнили Саша Бортич («Я худею» 18+, «Холоп» 18+, «Фишер» 18+) и Гоша Токаев («Пара из будущего» 18+, «Лада Голд» 18+, «Качели» 18+). Первый показ фильма состоялся в рамках конкурса полнометражного дебютного кино фестиваля «Короче», где проект стал обладателем гран-при.
Вот лишь несколько отзывов от критиков:
«Остроумное драмеди о двух одиночествах», – Максим Ершов, Okkoлокино
«Бортич делает неплохую заявку на русскую версию «Дряни», – Кинопоиск
«Чувственное и тонкое кино», – Лариса Малюкова
«Выдающийся полный метр, бриллиант фестиваля «Короче»», – Афиша
«История об израненных душах, которые тянутся друг к другу», – Вокруг ТВ
«Остроумные диалоги делают это кино живым, искренним и запоминающимся», – Скиллбокс
«Потрясающее высказывание о том, что руки опускать ещё очень и очень рано», – Тимур Алиев, Комендант кинокрепости
«Катание зрителя на эмоциональных качелях», – Валерия Косенко, Кино ТВ
Билеты: https://kinoteatr.ru/film/schastliv-kogda-ty-net-2/
