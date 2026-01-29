В Коми вновь вернулись 30-градусные морозы

В Сыктывкаре 29 января ожидается переменная облачность. Ночью столбик термометра опустится до -22…-24 °C, днем потеплеет до -17…-19 °C. Ночью возможен небольшой снег, днем осадков не ожидается. Ветер переменный, слабый.

Жителей региона ожидает холодная погода в предстоящий день. В большинстве городов прогнозируется облачность с прояснениями и небольшой снег, преимущественно в ночное время. Ветер слабый или умеренный, преимущественно южных направлений. Об этом сообщают синоптики ЦГМС.

В Ухте ночью прогнозируется -26…-28 °C, днем -18…-20 °C. Ожидается переменная облачность и небольшой снег. Ветер переменный, слабый.

В Печоре ночью температура воздуха составит -25…-27 °C, днем -22…-24 °C. Прогнозируется облачность с прояснениями и временами небольшой снег. Ветер южный, юго-западный, умеренный.

В Воркуте ночью и днем ожидается -27…-29 °C. Прогнозируется облачность с прояснениями и временами небольшой снег. Ветер юго-восточный, слабый.

В Усинске и Инте ночью столбик термометра опустится до -25…-27 °C и -24…-26 °C соответственно, днем ожидается -25…-27 °C и -24…-26 °C. Прогнозируется облачность с прояснениями и временами небольшой снег. Ветер южный, юго-западный, умеренный.

В Усть-Цильме ночью ожидается -26…-28 °C, днем -19…-21 °C. Прогнозируется облачность с прояснениями и небольшой снег. Ветер южный, юго-западный, умеренный.

В Вуктыле ночью прогнозируется -25…-27 °C, днем -21…-23 °C. Ожидается облачность с прояснениями и временами небольшой снег. Ветер южный, юго-западный, умеренный.

В Троицко-Печорске ночью ожидается -26…-28 °C, днем -20…-22 °C. Прогнозируется переменная облачность и небольшой снег. Ветер переменный, слабый.

В Объячево ночью столбик термометра опустится до -20…-22 °C, днем потеплеет до -16…-18 °C. Ожидается переменная облачность. Ночью возможен небольшой снег, днем без существенных осадков. Ветер переменный, слабый.

