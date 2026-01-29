Логотип новостного портала Прогород
В Сыктывкаре выявили нелегальную торговлю алкоголем в "наливайках"

В Сыктывкаре выявили нелегальную торговлю алкоголем в "наливайках"Фото ОП РК

Рейд по «наливайкам» в столице Коми привел к нерадужным выводам. Какие нарушения в деятельности предприятий общепита с торговлей спиртным выявили бдительные общественники в связке с органами правопорядка - выяснила корреспондент «Про Города».

Актив Общественной палаты Сыктывкара и Коми организовал первую в наступившем году проверку городских забегаловок и буфетов. Как и в прежние годы, рейд проведен с правоохранительными органами и мэрией.

Как пояснили нашему изданию в палате, на этот раз объекты были посещены, как всегда, без предупреждения. Это важно, чтобы бары, где идет круглосуточная продажа напитков с градусами, застать врасплох. 

Осмотрены две торговые точки: по улицам Седова и Морозова. И там, и там картина оказалась не утешительная. По словам собеседников «Про Города» из числа участников рейда, налицо - «антисанитария и признаки незаконной розничной продажи алкоголя под видом услуг общепита». Для посетителей нет ни меню, ни посуды, а бутылки им после оплаты выдают в открытой таре. И это лишь часть зафиксированных в обоих заведениях нарушений.

По итогам осмотра составлены акты, в которых отражена вся информация. Эти документы представлены в администрацию столицы Коми для приятия мер реагирования. Кроме того, проблемные адреса берет на контроль и сама полиция.

Следующий такой рейд намечен на ближайшие выходные. Куда отправятся неравнодушные общественники с депутатами и служителями закона в погонах - секрет. График поездок держится в строгой тайне, чтобы недобросовестные коммерсанты, получающие доход от спаивания горожан, не приготовились, выставив перед нежеланными гостями «потемкинские деревни».

Автор: Галина СЕРГЕЕВА 

