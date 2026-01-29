Логотип новостного портала Прогород
Дроппер из Татарстана заплатит за обман сыктывкарской бабушки

Прокуратура провела анализ материалов уголовного дела, касающегося мошенничества в отношении 77-летней горожанки. Выяснилось, что в октябре 2023 года пожилая женщина стала жертвой телефонных аферистов, лишившись 64 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба республиканского надзорного органа.

В процессе следствия установлено, что деньги перечислили на счет 36-летнего жителя Татарстана. Прокуратура Сыктывкара обратилась в Пестречинский районный суд с иском о взыскании незаконно полученных средств с этого гражданина, выступавшего в роли "дроппера". Там поддержали требования надзорного органа.

После вступления судебного решения в силу, прокуратура проконтролирует его исполнение в полном объеме, гарантируя возврат средств обманутой пенсионерке. Таким образом, справедливость восстановят, а виновный понесет ответственность за свои действия.

