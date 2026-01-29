"От них можно и пора отказаться": 9 вещей, которые стремительно уходят в прошлое

Поговорим о том, от каких вещей можно смело избавиться, чтобы дом стал чище, светлее и соответствовал нормам минималистичного стиля. И поверьте, никаких "потерь" вы не почувствуете.

Всем нам хочется жить в уютной квартире или доме, где каждый уголок дышит жизнью. Но часто этот уют превращается в захламленность, лишая пространство воздуха и свободы. Сейчас, когда минимализм становится все более популярным, даже на скромных 36 квадратных метрах можно создать ощущение простора.

У каждой хозяйки (и у хозяев тоже) на кухне со временем образуется склад ненужной посуды, которой никто не пользуется, но выкинуть жалко. Тарелки, кружки, ложки, месяцами пылящиеся в дальних углах полок… Пора сказать им "до свидания". Если расстаться тяжело, подарите посуду нуждающимся или отнесите в церковь.

Если вы не фермер и не делаете домашних заготовок, избавьтесь от залежей банок и крышек. Этот "привет из прошлого" достался нам от бабушек, переживших голодные времена.

Оцените свою бытовую технику. Шашлычница, подаренная друзьями и использованная пару раз, занимает неоправданно много места.

2. Детская мебель-сирота

Вспомните, когда ваш ребенок последний раз сидел за детским столиком? Обычно дети предпочитают играть на полу, окруженные любимыми игрушками. Детский стол и стульчик могут пригодиться семьям с малышами, но если ребенок вырос – пора передать их по наследству.

Переберите игрушки. Многое ломается, устаревает или просто становится "переростом". Помните, среди этого хаоса наверняка затерялась пара-тройка особо любимых игрушек. И конечно избавьтесь от отдельно стоящего ящика для игрушек. Он не учит порядку и выглядит нелепо. Систематизируйте хранение игрушек, например, с помощью навесных полок.

Если игрушек слишком много, можно облагородить ящики с помощью передвижной тумбы с пластиковыми контейнерами.

3. Ковры – пылесборники, потерявшие актуальность

Нужны ли вам ковры, особенно если в доме хорошее отопление или теплые полы? Часто они превращаются в пылесборники, не выполняя ни декоративной, ни практической функции.

Осмотрите коврики, оцените их состояние. Даже коврик у входа часто становится лишней морокой. Протереть пол тряпкой – дело пары минут, а вот выбивать пыль из коврика – совсем другое.

4. Тумбочка под телевизором – пережиток прошлого

В эпоху настенных креплений телевизор не обязан занимать драгоценные квадратные метры на тумбочке. Крепление стоит недорого, а места освобождает предостаточно.

5. Кресла, живущие жизнью дивана

Часто кресла покупают в комплекте с диваном. Многие из них практически не используются. Задумайтесь, нужны ли вам громоздкие предметы мебели, занимающие столько места?

Боитесь, что гостям будет негде сидеть? Домашние посиделки теряют популярность. К тому же, можно использовать складные стулья или табуретки, хранящиеся на балконе.

6. Навесные полки – музейные экспонаты, созданные для гостей

Зачастую навесные полки появляются на стенах, чтобы что-то красиво расставить. Но обычно экспонаты выставляются не для себя, а для гостей. То есть, используются лишь 1% времени.

Нужно ли превращать квартиру в музей и жертвовать минимализмом? Подумайте об этом. Фотографии, развешанные по стенам, перегружают пространство. Оставьте одну-две, мотивирующие и поднимающие настроение. Картины – это для галерей и "цыганского барокко". Лишь редкие экземпляры гармонично вписываются в интерьер.

7. Захламленная гостиная – территория для экспериментов

В гостиной обычно стараются разместить как можно больше мебели. Попробуйте на время убрать все лишнее: пуфики, столики, кресла, подушки, ковры, картины. Оставьте диван, столик и пару стульев.

Задумайтесь, что вы выигрываете в итоге?

8. Двуспальная кровать, ставшая "чемоданом без ручки"

Двуспальная кровать кажется роскошью, пока не понимаешь, что "два на два" – это слишком много для спальни. Полуторка – оптимальный вариант, особенно если супруги любят друг друга и не воюют за одеяло.

Если же "война" все-таки идет, можно попробовать раздельный сон – это становится все более популярным.

9. Мелкогабаритная мебель, "съедающая" пространство

Это может показаться парадоксом, но именно мелкая мебель больше всего захламляет пространство. Тумбочки, комоды, шкафчики из "Икеи" занимают много места и не решают проблему хранения.

Лучше иметь один крупный шкаф, чем распихивать вещи по углам.

Резюме: попробуйте минимализм на ощупь

Никто не может указывать, как обставить вашу квартиру. Но я предлагаю попробовать минимализм на практике. Освободите от всего лишнего хотя бы одну комнату. Если вам не понравится – всегда можно вернуть все на свои места.

