Два стакана для настоя: вот чем нужно полить денежное дерево - разрастется до потолка

Денежное дерево, или толстянка, часто воспринимается как растение, не требующее особого внимания, но за простым поливом скрывается нужда в более комплексном уходе. Представьте, что под яркой, зеленой листвой скрываются потребности, которые не удовлетворить одной лишь водой. Без достаточного количества питательных веществ ваш зеленый питомец может замедлить развитие или вовсе остановиться в росте, словно автомобиль без топлива. Поэтому своевременное внесение удобрений становится важным элементом заботы.

Сейчас предлагается широкий ассортимент подкормок для денежного дерева. Однако, прежде чем отправляться в магазин, стоит обратить внимание на более экономичное и, как ни странно, более эффективное решение, доступное практически в каждом доме.