Два стакана для настоя: вот чем нужно полить денежное дерево - разрастется до потолка
- 13:35 29 января
- Дмитрий Перцев
Денежное дерево, или толстянка, часто воспринимается как растение, не требующее особого внимания, но за простым поливом скрывается нужда в более комплексном уходе. Представьте, что под яркой, зеленой листвой скрываются потребности, которые не удовлетворить одной лишь водой. Без достаточного количества питательных веществ ваш зеленый питомец может замедлить развитие или вовсе остановиться в росте, словно автомобиль без топлива. Поэтому своевременное внесение удобрений становится важным элементом заботы.
Сейчас предлагается широкий ассортимент подкормок для денежного дерева. Однако, прежде чем отправляться в магазин, стоит обратить внимание на более экономичное и, как ни странно, более эффективное решение, доступное практически в каждом доме.
Речь идет о настое на яичной скорлупе. Для его приготовления потребуется всего два компонента: яичная скорлупа (около двух стаканов в измельченном виде) и два литра обычной воды. Скорлупу необходимо превратить в мелкий порошок, используя кофемолку или блендер, можно воспользоваться и ступкой с пестиком, как это делали аптекари прошлых веков. Полученный порошок пересыпаем в подходящую емкость и заливаем водой. Раствору нужно дать настояться около пяти дней при комнатной температуре. По истечении этого срока настой готов к применению для полива толстянки.
Достаточно поливать раз в две недели. Яичная скорлупа, этот, казалось бы, малозначительный отход, является настоящей сокровищницей кальция и других важных микроэлементов, таких как калий, магний и фосфор, необходимых толстянке для здорового роста и развития. Кальций, как строительный материал, укрепит структуру клеток, а микроэлементы поддержат оптимальный метаболизм.
Всего через несколько применений такого настоя можно заметить положительные изменения. Ствол денежного дерева станет более крепким, будто закаленным ветрами перемен, листья приобретут насыщенный, здоровый цвет, как у изумрудов, а сам цветок начнет активно расти, радуя глаз своей жизнерадостностью.
