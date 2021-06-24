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Обзор: сколько стоят туры из Сыктывкара в Турцию

Обзор: сколько стоят туры из Сыктывкара в Турцию

24 июня 2021 Виктор Конюхов Возрастное ограничение: 0+
Обзор: сколько стоят туры из Сыктывкара в Турцию pixabay.com
Вылететь можно прямо из столицы Коми

Турция вновь открыла авиасообщение и туристы снова рванули в одну из самых главных курортных стран. Однако СМИ сообщают, что путевки в эту страну подорожали в два раза. Сколько стоит сейчас уехать из Сыктывкара в Турцию?

Согласно информации на сайте одного из местных туроператоров, прямой рейс из Сыктывкара до любого региона Турции начинается от 47 тысяч рублей. В эту стоимость входит перелет, двухместный номер и завтрак. Обычно это трехзвездочные отели.

Если выбирать что-то классом выше, тогда стоимость значительно увеличится - билеты в четырехзвездочные отели начинаются от 71 тысячи рублей, а в пятизвездочные - от 91 тысячи рублей.

Хочется отметить, что билеты подешевле все-таки можно урвать - следить за «горящими турами».

Также ситуация в России и мире довольно нестабильна, поэтому возможно стоит ожидать либо роста цен на билеты, либо закрытия границ.

 

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