Заблокируют на 2 дня: новый лимит для тех, кто переводит деньги с карты на карту, вступит в силу с января 2026 года

С наступлением нового года банковские переводы через Систему быстрых платежей (СБП) претерпят изменения. Начиная с 1 января 2026 года банки получат полномочия задерживать особо подозрительные транзакции на срок до двух рабочих дней. Цель понятна: защита от мошенников, которые изобретательно обманывают граждан. Чтобы новые правила не стали неожиданностью, важно понимать, как они работают и как могут повлиять на ваши операции. Как распознать "красный свет": сценарии, которые вызывают подозрения Представьте, будто вы участвуете в захватывающей гонке Формулы-1, где банк выступает в роли строгого судьи, следящего за каждым вашим манёвром. Если вы решите перевести крупную сумму, скажем, от 200 тысяч рублей, сначала на свой счет в другом банке, а затем моментально отправить эти деньги получателю, с которым у вас не было никаких операций в течение полугода, будьте готовы к тому, что система выдаст предупреждение. Это как если бы на светофоре внезапно загорелся красный свет, заставляя вас остановиться и оценить ситуацию.

Еще один сценарий, вызывающий подозрения, – смена номера телефона, привязанного к вашей учетной записи на "Госуслугах" или в банковском приложении, менее чем за 48 часов до совершения операции. В эпоху киберпреступности и фишинга, когда аккаунты взламываются мгновенно, это разумная мера предосторожности. Согласитесь, лучше перестраховаться, чем потерять все свои сбережения.