Эффективное народное средство против тараканов: как использовать кофе и соду для защиты жилища

Заметили тараканов на кухне? Это сигнал, что у них есть чем поживиться: еда и влага в свободном доступе. Начните борьбу с первых дней, пока "квартиранты" не успели расплодиться. Забудьте о "тяжёлой артиллерии" – агрессивной химии. Вспомните о безотказном народном средстве: спитая кофейная гуща в тандеме с обычной пищевой содой. Как это работает: маскировка, отравление и "абразивная чистка" в одном флаконе Эта смесь работает сразу по нескольким "фронтам", нарушая привычный уклад тараканьей жизни. Пищевая сода, попав в пищеварительный тракт насекомого, вступает в реакцию, которая, мягко говоря, тараканам не нравится. Но просто так соду они есть не будут – она их не привлекает. Тут в дело вступает кофейная гуща. Её сильный аромат маскирует соду и манит тараканов, как магнит. А мелкие частички кофе, словно наждачная бумага, повреждают их хитиновый покров, ускоряя потерю влаги.

Готовим "снадобье" и наносим удар по позициям: пошаговая инструкция Для приготовления этого чудо-средства вам понадобится остывшая кофейная гуща (не выбрасывайте после утреннего кофе!) и обычная пищевая сода. Смешиваем их в равных пропорциях, например, по две столовые ложки каждого компонента.

Полученный порошок рассыпаем тонким слоем там, где чаще всего замечали тараканов: