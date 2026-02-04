Логотип новостного портала Прогород
Во время посещения сайта вы соглашаетесь с тем, что мы обрабатываем ваши персональные данные с использованием метрик Яндекс Метрика, top.mail.ru, LiveInternet.

Огурец-молодец: этот сорт завалит урожаем и в дождь, и в жару, и в стужу — на столе через 35 дней после всходов

Огурец-молодец: этот сорт завалит урожаем и в дождь, и в жару, и в стужу — на столе через 35 дней после всходовнейросеть Midjourney

Пока за окном бушует зима, самое время подумать о будущем урожае. И январь – отличный момент для стратегических покупок. Один из фаворитов опытных огородников, который разбирают ещё до начала сезона, – огуречный гибрид "Молодец" F1. Он завоевал сердца дачников не благодаря рекламе, а благодаря проверенной надёжности в самых разных условиях – от теплиц Подмосковья до открытых грядок Урала.

Почему гибрид – ваш лучший выбор: преимущества, которые видны сразу

"Молодец" принадлежит к гибридам первого поколения (F1), а это значит, что он обладает невероятной однородностью и силой. Такие растения берут лучшее от своих родителей: выносливость, стабильное образование завязей и сопротивляемость болезням. Если вы не готовы ежедневно бороться с мучнистой росой или внезапными заморозками, гибрид – ваш выбор. Он демонстрирует эффект гетерозиса, то есть повышенную жизнеспособность, и активно растёт даже в не самых благоприятных условиях.

Знакомьтесь: "Молодец" F1 в деталях

Этот огурец относится к скороспелым корнишонным сортам. От первых росточков до сбора урожая проходит всего 35–38 дней. Растение невысокое и не склонно к чрезмерному разрастанию, что делает его идеальным для небольших теплиц. Особенность гибрида – пучковое формирование завязей: до трёх огурчиков в каждом узле, обеспечивая дружный и обильный урожай.

Плоды ровные, длиной 11–13 см и весом около 120–150 граммов. Кожица тёмно-зелёная, с мелкими бугорками и светлым опушением. Мякоть плотная, хрустящая и, что немаловажно, генетически лишена горечи. Поэтому "Молодец" идеально подходит как для свежих салатов, так и для консервирования. При правильном уходе можно собрать до 14 кг огурцов с квадратного метра.

Устойчивость к болезням и погодным сюрпризам: что говорят учёные

Официальные характеристики и отзывы садоводов единодушны: "Молодец" очень выносливый. Он устойчив к вирусу огуречной мозаики, настоящей мучнистой росе и корневым гнилям. Но ещё важнее его способность переносить перепады температур. Растение замедляет рост при похолодании, но быстро восстанавливается, когда становится теплее. Это особенно важно для регионов с непредсказуемым летом.

Что говорят садоводы: опыт тех, кто уже выращивал "Молодца"

На садоводческих форумах "Молодец" хвалят за надёжность. "Отлично выдерживает холодные вечера, особенно на Урале. К почве не требователен, урожай стабильный, без горечи", – пишет дачница под ником niyazic. Эти отзывы отражают главное достоинство гибрида – предсказуемость. Он не поразит вас гигантскими огурцами, но гарантированно обеспечит хороший урожай, даже если лето будет не самым удачным.

Секреты успеха: как получить максимум огурцов "Молодец F1"

Чтобы "Молодец" раскрыл свой потенциал, следуйте этим советам:

  • Высевайте семена на рассаду в конце апреля, чтобы в середине мая высадить её в теплицу или под укрытие.
  • Если сажаете в открытый грунт, дождитесь, когда почва прогреется до +15 °C.
  • Формируйте растение в один стебель, удаляя завязи и побеги в первых 3-4 пазухах для мощного старта.
  • Регулярно поливайте тёплой водой и подкармливайте удобрениями с высоким содержанием калия в период плодоношения.

Выбор семян в январе – это важный шаг к богатому урожаю. А такой гибрид, как "Молодец", – это страховка от капризов погоды и гарантия того, что ваш труд будет вознаграждён сочными и хрустящими огурчиками.

Ранее мы писали  Аромат садов Парижа — этот двулетник затмит тюльпаны и лилии: сеять можно прямо в клумбу и Даже если у вас «тяжёлая» рука: простой способ "разбудить" самые тугие семена за 3–5 дней.

Читайте также:

...

Популярное

Последние новости

    Мы в социальных сетях

    Сетевое издание www.pg11.ru
    Учредитель: ООО "Город 11"
    Главный редактор: Ламбринаки А.В.
    Адрес: 167000, Республика Коми г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 406.
    тел. редакции: 8(922)088-04-58, +7 (908) 710-08-37 Электронная почта редакции: press@pg11.ru.
    тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-14-42, 89041001090,
    progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)

    Вся информация, размещенная на данном сайте, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве и не подлежит использованию кем-либо в какой бы то ни было форме, в том числе воспроизведению, распространению, переработке не иначе как с письменного разрешения правообладателя.

    Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

    Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

    «На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)».  Политика конфиденциальности и обработки персональных данных пользователей

    Администрация портала оставляет за собой право модерировать комментарии, исходя из соображений сохранения конструктивности обсуждения тем и соблюдения законодательства РФ и РК. На сайте не допускаются комментарии, содержащие нецензурную брань, разжигающие межнациональную рознь, возбуждающие ненависть или вражду, а равно унижение человеческого достоинства, размещение ссылок не по теме. IP-адреса пользователей, не соблюдающих эти требования, могут быть переданы по запросу в надзорные и правоохранительные органы.
    16+