Огурец-молодец: этот сорт завалит урожаем и в дождь, и в жару, и в стужу — на столе через 35 дней после всходов

нейросеть Midjourney

Пока за окном бушует зима, самое время подумать о будущем урожае. И январь – отличный момент для стратегических покупок. Один из фаворитов опытных огородников, который разбирают ещё до начала сезона, – огуречный гибрид "Молодец" F1. Он завоевал сердца дачников не благодаря рекламе, а благодаря проверенной надёжности в самых разных условиях – от теплиц Подмосковья до открытых грядок Урала. Почему гибрид – ваш лучший выбор: преимущества, которые видны сразу "Молодец" принадлежит к гибридам первого поколения (F1), а это значит, что он обладает невероятной однородностью и силой. Такие растения берут лучшее от своих родителей: выносливость, стабильное образование завязей и сопротивляемость болезням. Если вы не готовы ежедневно бороться с мучнистой росой или внезапными заморозками, гибрид – ваш выбор. Он демонстрирует эффект гетерозиса, то есть повышенную жизнеспособность, и активно растёт даже в не самых благоприятных условиях.

Знакомьтесь: "Молодец" F1 в деталях Этот огурец относится к скороспелым корнишонным сортам. От первых росточков до сбора урожая проходит всего 35–38 дней. Растение невысокое и не склонно к чрезмерному разрастанию, что делает его идеальным для небольших теплиц. Особенность гибрида – пучковое формирование завязей: до трёх огурчиков в каждом узле, обеспечивая дружный и обильный урожай.