В Коми определят лучших боксеров среди юношей и девушек для участия в СЗФО

В четверг, 5 февраля, в Сыктывкаре стартует республиканский турнир среди юниоров 15-16 лет. Около сотни спортсменов поборются за путевки на первенство Северо-Западного федерального округа.

На ринге "СШОР №2" сойдутся представители Сыктывкара и других городов Республики Коми. Победители получат право представлять регион на окружном этапе, который пройдет в конце марта в Новгородской области.