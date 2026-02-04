В Коми определят лучших боксеров среди юношей и девушек для участия в СЗФО
- 10:45 4 февраля
- Инесса Богатая
В четверг, 5 февраля, в Сыктывкаре стартует республиканский турнир среди юниоров 15-16 лет. Около сотни спортсменов поборются за путевки на первенство Северо-Западного федерального округа.
На ринге "СШОР №2" сойдутся представители Сыктывкара и других городов Республики Коми. Победители получат право представлять регион на окружном этапе, который пройдет в конце марта в Новгородской области.
"Соревнования станут хорошей проверкой сил для наших боксеров. Уверен, что зрители увидят захватывающие поединки, а спортсмены продемонстрируют отличную подготовку", – отметил главный судья Александр Машкалев.
Он также подчеркнул, что среди участников есть обладатели наград всероссийских и европейских турниров, что обещает высокую конкуренцию.
Предварительные бои начнутся сегодня в 17:00, полуфиналы запланированы на завтра, а 7 февраля в полдень состоятся финальные бои.
Данное мероприятие соответствует целям государственной программы "Спорт России", нацеленной на развитие массового спорта и поддержку спортсменов высших достижений, инициированной президентом Владимиром Путиным.
