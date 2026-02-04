Когда надо супчик за 15 минут: грибной суп с лапшой и яйцом — готовим в 1 кастрюле

В суете будней иногда так хочется чего-то домашнего, уютного и согревающего, но чтобы приготовление не отнимало драгоценного времени. Этот грибной суп с лапшой – настоящее спасение. Он готовится буквально в одной кастрюле, а результат превосходит все ожидания: ароматный, легкий и невероятно вкусный, он точно станет фаворитом всей семьи. Представьте себе картину: за окном непогода, а на столе дымится тарелка этого супа – мгновенно становится теплее и спокойнее на душе.

Ингредиенты – простота и доступность:

растительное масло – 2 столовых ложки (для той самой золотистой корочки)

репчатый лук – 1 штука (основа вкуса)

морковь – 1 штука (для сладости и красивого цвета)

свежие шампиньоны – 300 г (душа супа, можно заменить другими грибами по вкусу)

вода – 2 литра (чистая основа)

лапша – 200 г (берите ту, что любите больше всего: тонкую, широкую, яичную)

соль – по вкусу (подчеркивает вкус)

чёрный перец – по вкусу (для пикантности)

варёные яйца – по 1 штуке на порцию (делают суп более сытным и красивым)

сметана – для подачи (нежный акцент)

Процесс приготовления – проще не бывает:

Пока отвариваются яйца (кстати, можно сварить их заранее), в большой кастрюле разогрейте растительное масло. Добавьте мелко нарезанный лук, тёртую морковь и нарезанные шампиньоны. Обжаривайте овощи до золотистого цвета и выраженного грибного аромата. Представьте, как этот аппетитный запах распространяется по кухне, пробуждая аппетит! Затем влейте кипяток (это значительно ускорит процесс), посолите, поперчите, доведите до кипения и добавьте лапшу. Варите 3–5 минут до готовности лапши. Готово! Подавайте суп горячим, добавляя в каждую тарелку половинку вареного яйца и ложку сметаны.