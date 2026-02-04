В Сыктывкаре готовятся к демонтажу праздничного шатра у главной елки
- 07:30 4 февраля
- Инесса Богатая
Администрация города объявила о начале конкурсных процедур по выбору подрядчика для демонтажа, перевозки и последующего хранения украшения "Шатёр". Информация о тендере размещена на электронной площадке госзакупок. Начальная цена контракта – 1,7 миллиона рублей, выделенных из городской казны. Об этом сообщает "Комиинформ".
Подать заявки на участие в аукционе потенциальные исполнители могут до 9 февраля. Итоги торгов подведут 11 февраля, после чего с победителем будет подписан договор.
Согласно техническому заданию, подрядчик должен приступить к работе сразу после подписания соглашения. Работы разделены на два этапа.
На первом этапе, до 18 февраля, необходимо осуществить демонтаж шатра и его транспортировку с площади на место хранения. Второй этап подразумевает обеспечение надлежащих условий хранения конструкции с 19 февраля текущего года по 30 ноября 2026 года.
После разборки всех элементов с использованием специальной техники потребуется провести их осмотр на предмет дефектов, организовать вывоз и складирование в сухом помещении.
Ранее сообщалось о старте демонтажа ледового городка на Стефановской площади. Досрочный демонтаж обусловлен необходимостью подготовки к празднованию Масленицы, которое в этом году пройдёт раньше обычного. Этот фактор был учтён еще при планировании работы ледовых скульптур.
Напомним, ранее сообщалось, что загруженность спортивных сооружений в Коми достигла в среднем 76%.