В Сыктывкаре готовятся к демонтажу праздничного шатра у главной елки

Фото "Про Город"

Администрация города объявила о начале конкурсных процедур по выбору подрядчика для демонтажа, перевозки и последующего хранения украшения "Шатёр". Информация о тендере размещена на электронной площадке госзакупок. Начальная цена контракта – 1,7 миллиона рублей, выделенных из городской казны. Об этом сообщает "Комиинформ". Подать заявки на участие в аукционе потенциальные исполнители могут до 9 февраля. Итоги торгов подведут 11 февраля, после чего с победителем будет подписан договор.

Согласно техническому заданию, подрядчик должен приступить к работе сразу после подписания соглашения. Работы разделены на два этапа.

На первом этапе, до 18 февраля, необходимо осуществить демонтаж шатра и его транспортировку с площади на место хранения. Второй этап подразумевает обеспечение надлежащих условий хранения конструкции с 19 февраля текущего года по 30 ноября 2026 года.