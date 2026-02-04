Надежда Кадышева, Винтаж и Ольга Серябкина: молодёжь Коми выбирает звезду выпускного "Твои Облака – 2026"
- 13:45 4 февраля
- Инесса Богатая
В регионе стартовал онлайн-опрос, инициированный Министерством молодёжной политики совместно с Ресурсным молодёжным центром. Молодым жителям предлагают решить, кто из артистов станет хедлайнером студенческого выпускного, запланированного на 27 июня в Сыктывкаре.
Голосование – часть стратегии по поддержке молодёжи, озвученной в ходе Январских слушаний, и направлено на вовлечение молодых людей в ключевые события региона.
Организаторы обещают разыграть 10 ВИП-билетов с доступом за кулисы среди участников опроса. "Твои Облака" – это ежегодный праздник для выпускников, объединяющий молодёжь Республики Коми и ставший визитной карточкой летних мероприятий. В 2026 году устроители решили предоставить участникам возможность самим выбрать главную звезду вечера.
Онлайн-голосование доступно всем, кто желает отдать свой голос за любимого исполнителя. "Твои Облака" – это не только концерт, но и символический старт во взрослую жизнь для выпускников, платформа для формирования активного молодёжного сообщества.
Результаты опроса станут отправной точкой при выборе хедлайнера, а сам выпускной обещает стать одним из ярких событий лета. Отметим, что поддержка молодёжи – приоритет для главы региона Ростислава Гольдштейна и часть национального проекта "Молодёжь и дети", инициированного президентом Владимиром Путиным.
