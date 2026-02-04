Надежда Кадышева, Винтаж и Ольга Серябкина: молодёжь Коми выбирает звезду выпускного "Твои Облака – 2026"

В регионе стартовал онлайн-опрос, инициированный Министерством молодёжной политики совместно с Ресурсным молодёжным центром. Молодым жителям предлагают решить, кто из артистов станет хедлайнером студенческого выпускного, запланированного на 27 июня в Сыктывкаре.

Голосование – часть стратегии по поддержке молодёжи, озвученной в ходе Январских слушаний, и направлено на вовлечение молодых людей в ключевые события региона.